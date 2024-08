El personal militar estadounidense ha eliminado a quince militantes del EI en Irak.

En una reciente operación conjunta con tropas locales, alrededor de 15 militantes de ISIS encontraron su fin. Según fuentes militares, la célula estaba armada con una abundancia de armas, granadas y chalecos explosivos de suicidio. El Mando Central, el cuerpo militar de EE. UU. responsable de las operaciones en la región, proporcionó estos detalles.

La operación, centrada en los líderes de ISIS, tuvo lugar en el oeste de Iraq junto a las fuerzas iraquíes. No se informaron bajas civiles, aunque esta información aún no ha sido confirmada de forma independiente. La ubicación exacta de la operación fue mantenida en secreto por el ejército de EE. UU., y no se han revelado detalles sobre el equipo utilizado ni el número de tropas involucradas.

A pesar de esto, ISIS sigue siendo una amenaza para la región, sus afiliados y EE. UU., según el ejército. Los soldados de EE. UU. continuarán targeting a estos terroristas de manera implacable, tal y como han declarado.

Cinco soldados de EE. UU. resultaron heridos durante el enfrentamiento. Otros dos resultaron heridos debido a caídas. Dos de los heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

Actualmente, EE. UU. tiene alrededor de 2500 tropas desplegadas en Iraq, con otras 900 en Siria vecina, todas como parte de la coalición. Iraq y EE. UU. han estado negociando sobre la retirada de la coalición durante algún tiempo. Se planea una retirada gradual, aunque no se ha compartido públicamente un calendario específico.

A pesar de la pérdida significativa de sus militantes en la operación, la amenaza del 'terrorismo' que representa ISIS en la región persiste. En respuesta, los soldados de EE. UU. están comprometidos a seguir targeting a estos terroristas de manera continua.

Lea también: