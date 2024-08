El personal médico en la India se dedica a una huelga de trabajo de 24 horas.

Una vez más, India está en shock por un grave incidente en un hospital de Kolkata. Un joven doctor prometedor es brutalmente atacado y asesinado, lo que desata la indignación entre los profesionales de la salud. En respuesta, los profesionales médicos de todo el país realizan una huelga nacional de 24 horas, según lo instruido por la Asociación Médica de la India (IMA). Esta medida, según ellos, es un esfuerzo para buscar justicia para su colega caído y las mujeres en general.

Durante una manifestación en Nueva Delhi, se leen pancartas que dicen "¡Basta ya!". Mientras tanto, miles de residentes de Kolkata realizaron una vigilia con velas durante toda la noche, llevando un cartel que decía "Las manos que curan no deben sangrar".

El horrendo crimen tuvo lugar el 9 de agosto, cuando el cuerpo sin vida de una doctora de 31 años fue encontrado en un hospital público de Kolkata. Su cuerpo sin vida fue descubierto en la sala de seminarios del hospital docente, donde había tomado un descanso durante un turno de 36 horas. Una autopsia confirmó el acto brutal de violación. Su familia enlutada acusó a un grupo de perpetradores.

Este incidente horrendo encendió protestas a nivel nacional. Antes en la semana, empleados de varios hospitales públicos en diferentes regiones abandonaron sus puestos de trabajo durante turnos individuales. Miles de personas inundaron las calles de Kolkata el miércoles. La IMA posteriormente convocó a una huelga nacional, que tuvo lugar el viernes.

Hasta ahora, las autoridades han arrestado a un empleado del hospital como sospechoso. Los manifestantes afirman que la investigación ha sido insuficiente. Como resultado, el tribunal superior de la ciudad transfirió el caso a la Oficina Central de Investigaciones para restaurar la confianza del público en el proceso de investigación.

Desafortunadamente, la agresión sexual contra las mujeres es endémica en la India. En 2022, se informaron aproximadamente 90 violaciones diarias en esta nación patriarcal con una población de 1.400 millones. Muchos casos de agresión quedan sin denunciar debido al estigma que rodea a las víctimas y su falta de confianza en la policía y el sistema de justicia. Las condenas por violación siguen siendo infrecuentes, y los juicios suelen durar años.

Es posible que las views sociales contribuyan en parte a este problema. Cada año, miles de fetos femeninos son abortados, las niñas asisten menos a la escuela que los niños, y las hijas a menudo se ven como una carga financiera para las familias, a menudo requiring a substantial dowry to be paid, despite being illegal. Sin embargo, cuando un caso particularmente horrendo de agresión sexual llama la atención pública, se desata la indignación, especialmente después del famoso caso de violación en grupo de una estudiante de 23 años en un autobús en movimiento en Nueva Delhi hace doce años. Ella finalmente falleció en un hospital.

Modi insta a actuar con rapidez

Hace doce años, las protestas masivas llevaron a un endurecimiento de las leyes después del incidente horrendo mencionado anteriormente. Los cuatro perpetradores fueron ejecutados siete años después, lo que provocó celebraciones jubilosas fuera de la prisión en Nueva Delhi. Sin embargo, muchas mujeres indias siguen desconfiando de la policía y el sistema de justicia, especialmente las que pertenecen a castas inferiores. Miles de casos

