- El perro de su compañero de edad avanzada no se someterá a eutanasia.

La preocupación por el bienestar del perro pastor belga malinois de once años Loubo momentáneamente inquietó a los seguidores del icono del cine Alain Delon (1935-2024), quien tristemente falleció el 18 de agosto en su residencia de Douchy, Loiret.

Debatiendo el Asunto

En una entrevista de 2018 con "Paris Match", el famoso actor francés reveló su deseo de que su compañero canino lo acompañara en la muerte:

"Si me precede, le pediría al veterinario que nos mate a los dos. Me administraría la eutanasia para que pueda morir en mis brazos. Es preferible a saber que moriría en agonía en mi tumba", admitió en ese momento.

Consuelo de la Fundación Brigitte Bardot

La Fundación Brigitte Bardot alivió rápidamente la ansiedad del público: "No hay necesidad de preocuparse por Loubo! Muchos de ustedes han preguntado por el futuro de Loubo [...]. Tiene su hogar y su familia", confirmaron los seres queridos de Alain Delon, quienes se encargarán de él. Loubo no será sacrificado, según la fundación encabezada por la ex actriz francesa Brigitte Bardot (89).

La amistad entre Alain Delon y Brigitte Bardot, ambos amantes de los animales, permaneció fuerte a lo largo del tiempo y la distancia. En una entrevista en una revista el 20 de agosto, B.B., a menudo referida por sus iniciales, rindió homenaje a su amigo de por vida: "Estoy destrozada, con el corazón roto por la muerte de alguien a quien siempre he considerado un amigo y aún más como un confidente, incluso como mi otra mitad".

Preparativos para la Ceremonia del Sábado en Douchy

Mientras tanto, Alain Delon, el hijo mayor del actor, Anthony Delon (59), ha compartido una foto de Instagram del perro acostado frente a la gran propiedad de su familia en Douchy, sin comentarios. Según "Paris Match", Anthony Delon está supervisando los arreglos funerarios de su padre desde este lugar, que tendrán lugar el 24 de agosto.

Tal como lo predeterminó Alain Delon, el funeral tendrá lugar el sábado a las 5 pm en la capilla que construyó en su propiedad en Douchy. El monseñor Di Falco oficiará el servicio en presencia de alrededor de 40 personas. Después de la ceremonia, Alain Delon será enterrado en el lugar que había elegido dentro de la capilla, junto a sus queridos perros.

El artista, nacido el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, en la región francesa de Île-de-France, fue honrado en numerosas ocasiones. "Murió tranquilamente en su casa de Douchy rodeado de sus tres hijos y su familia", informó "Paris Match", entre otros.

