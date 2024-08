- "El período de esta ocasión particular ha llegado a su fin"

Los alquileres de strandkorb a lo largo de la costa del mar Báltico de Schleswig-Holstein tienen sentimientos encontrados sobre el período de verano de 2024. "Mayo y junio fueron un poco impredecibles en cuanto al tiempo, lo que sin duda afectó nuestros ingresos", compartió Marcus Bade, presidente de la asociación estatal de arrendadores de strandkorb, con dpa. "Sin embargo, julio y agosto resultaron bastante bien en general".

El costo diario de alquilar un strandkorb en el mar Báltico varía entre 11 y 17 euros. "Los turistas por lo general no dejan que los precios los disuadan", mencionó Bade. "Pero los excursionistas tienen una perspectiva diferente. A menudo renuncian al strandkorb o se mudan a las afueras donde los cestos son más asequibles en comparación con el centro de la ciudad". Según Bade, en los últimos cinco años, el precio de estos cestos ha aumentado en un promedio del 20 al 30 por ciento. "Pero nuestros gastos también han aumentado durante ese tiempo", agregó.

La asociación estatal tiene aproximadamente 120 miembros a lo largo de la costa del mar Báltico de Schleswig-Holstein, según Bade. Es importante destacar que en la costa del mar del Norte y las Islas Frisias del Norte, los cestos por lo general son administrados por los municipios locales, según él.

A pesar de los desafíos relacionados con el clima al beginning of the 2024 summer season, the transition into July and August brought a sense of normalcy for strandkorb rentals along Schleswig-Holstein's Baltic Sea shore. However, the rising cost of renting a strandkorb during these summer months, driven by an average increase of 20 to 30 percent over the past five years, could start becoming a concern for day-trippers during the summer season.

