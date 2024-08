- El pequeño caballo enano del río está chirriando de nuevo.

Está salpicando y saltando: El todavía sin nombre bebé hipopótamo enano del Zoológico de Berlín parece haberse recuperado de su lesión. Después de un examen de los veterinarios, el mini hipopótamo finalmente pudo tomar un baño, anunció el zoológico. Un video del zoológico muestra cómo corre y bebe en agua poco profunda con su madre.

"Gracias a su muy distintivo caminar, pudimos ahorrarle al pequeño una cita de rayos X y la correspondiente anestesia", dijo Andreas Pauly, jefe del departamento de salud animal, protección animal e investigación, según un comunicado de prensa. El bebé hipopótamo enano, nacido el 3 de junio, tenía un desgarro en la articulación de la cadera derecha y dificultades para caminar, como anunció el zoológico en julio. Es posible que la madre Debbie (27) haya accidentalmente sentado sobre el pequeño.

Por ahora, el bebé hipopótamo sigue staying en la parte trasera del recinto con su madre - lejos del público. Necesita un poco más de práctica en agua más profunda, dijeron. Al igual que los hipopótamos regulares, los hipopótamos enanos no pueden nadar. Se impulsan desde el fondo y se mueven por el agua resbalando.

El pequeño aún no ha sido nombrado, pero se espera que eso suceda en los próximos días. El zoológico ha recibido más de 20,000 sugerencias de nombres.

El hábitat natural de los hipopótamos enanos se encuentra en los bosques tropicales de África Occidental. Se estima que hay menos de 2,500 adultosleft - y los números están disminuyendo. Según el zoológico, su mayor amenaza es de origen humano: la pérdida de hábitat debido a la deforestación.

