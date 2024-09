El Pentágono considera que el contraataque ruso en Kursk tiene un impacto mínimo hasta ahora.

11:38 A pesar de múltiples interceptaciones: raids con drones causan daños

Las fuerzas ucranianas informan haber derribado 24 de 26 drones durante la noche. Las consecuencias incluyen un herido en la región de Odesa y daños a 20 casas, mientras que un incendio se desató en una planta de procesamiento de alimentos en Mykolayiv debido a los restos de drones, según informaron las autoridades locales. El Ministerio de Energía menciona daños a la infraestructura energética en la región de Ivano-Frankivsk.

11:16 Kim se reúne con Shoigu en Pyongyang

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, tuvo un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. La reunión se describió como habiendo ocurrido en un "ambiente insólito de confianza y amistad", según declaraciones del Consejo de Seguridad de Rusia. Esto supuestamente tendrá un "impacto significativo" en la implementación del acuerdo de defensa que Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron en junio. Putin explica que el acuerdo implica "ayuda mutua en caso de agresión contra una de las partes contratantes". Críticos señalan que Rusia supuestamente está proporcionando a Corea del Norte misiles y municiones para su uso en Ucrania. Rusia está aumentando su suministro de municiones de países como China, Irán y Corea del Norte para sostener su ofensiva en Ucrania.

10:46 Líder parlamentario ruso: NATO está activamente involucrada en el conflicto de Ucrania

El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar directamente en el conflicto ucraniano, escribiendo en Telegram, "Están librando una guerra contra nuestro país". Afirma que NATO está ayudando a Ucrania a seleccionar objetivos para ataques, coordinando operaciones con el ejército ucraniano y dando órdenes al gobierno ucraniano.

10:17 Munz sobre la amenaza de Putin a NATO: "Las declaraciones de Putin ni siquiera llegan a las noticias de la mañana"

Existen preocupaciones en el Occidente de que permitir a Ucrania lanzar ataques de largo alcance en territorio ruso podría llevar a una escalada, una situación que el presidente ruso Vladimir Putin vuelve a amenazar. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz sugiere que no hay sustancia detrás del discurso agresivo de Putin.

09:42 Familia: Líder de la oposición en Bielorrusia en condición crítica

La líder de la oposición bielorrusa Maria Kalesnikava se encuentra en condición crítica, según su hermana. Ha estado detenida en condiciones duras durante cuatro años, pesando solo 45 kg a la edad de 1.75 metros, según su hermana Tatjana Chomitsch, quien transmite información de ex presos. Chomitsch cree que "este es un momento crítico ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones por mucho tiempo", implícitamente que las autoridades tanto psicológica como físicamente torturan a su hermana. El Ministerio del Interior de Bielorrusia no responde a las solicitudes de información sobre las condiciones actuales de detención de Kalesnikava. Detenida desde las protestas de 2020 contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Kalesnikava está sirviendo una condena de 11 años por supuesta conspiración para tomar el poder.

09:20 Se firma acuerdo para desplegar la brigada lituana

Alemania y Lituania han llegado a un acuerdo sobre la estación de una brigada de combate lista dentro de Lituania, miembro de NATO. Los ministros de Defensa Boris Pistorius y Laurynas Kasciunas concluyeron el acuerdo en Berlín. El acuerdo aclarará el estatuto legal de los soldados y civiles alemanes en Lituania, proporcionando seguridad legal. Issues como residencia, impuestos, educación, salud pública, tráfico y seguridad pública se tratan dentro del acuerdo. También servirá como base legal para abrir escuelas y guarderías alemanas en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Leer más aquí.

08:56 Rusia expulsa a seis diplomáticos británicos por cargos de espionaje

Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos basándose en cargos de espionaje. El FSB afirma tener documentos que demuestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico está orquestando escalada política y militar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de perjudicar deliberadamente al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido niega las acusaciones como "totalmente infundadas". La respuesta de Rusia sigue a las acciones tomadas por el Reino Unido en respuesta a las presuntas actividades patrocinadas por el estado ruso en Europa y el Reino Unido, según la BBC.

08:31 El presidente ucraniano pide la liberación de misiles de largo alcance para atacar bases militares rusas

El presidente ucraniano Zelenskyy ha estado abogando por la eliminación de misiles de largo alcance para atacar bases militares rusas durante mucho tiempo. Ahora, EE. UU. y el Reino Unido están considerando esto en colaboración. El jefe del Kremlin, Putin, responde de inmediato con un mensaje amenazante al Occidente.

08:03 Rusia ofrece información sobre la neutralización de armas occidentales en Ucrania

Rusia está dispuesta a compartir información obtenida al combatir diversas armas occidentales durante el conflicto ucraniano, según el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin, quien habló en una conferencia de seguridad en China. Fomin explica que las armas rusas ahora son capaces de superar a las armas fabricadas en Occidente.

07:05 El rabino Moshe Asman llora la muerte de su hijo adoptivo en el conflicto

En Ucrania, el rabino Moshe Asman está de luto por su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien encontró su fin en la invasión rusa en curso. Un servicio funerario atrajo a dolientes como soldados, veteranos y otros, celebrado en Kyiv el pasado jueves. Samborskij, de 32 años, fue dado por desaparecido al final de julio y su muerte se confirmó después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre en mayo, como anunció el rabino Asman en las redes sociales. En ese momento, lo había tomado bajo su cuidado, siendo un huérfano a la edad de diez años. Su última conversación tuvo lugar el 17 de julio.

06:29 Ministerio de Defensa Japonés Informa sobre Actividad Inusual de Aviones RusosEl jueves, cazas japoneses fueron desplegados en respuesta a dos aviones rusos que sobrevolaron el país. El ministerio de defensa informó que los aviones rusos no violaron el espacio aéreo japonés. Estos aviones Tu-142 se dirigieron desde el mar hacia Okinawa, donde permanecieron desde la mañana hasta la tarde. Japón desplegó cazas para contrarrestar esta actividad inusual, citando sus protocolos de respuesta de emergencia. Los vuelos de los aviones rusos terminaron en el norte, pasando por la región disputada de las Kuriles. Recientemente, barcos de guerra rusos y chinos participaron en ejercicios conjuntos en el Mar de Japón, lo que añade a esta situación. Estos ejercicios navales forman parte de una operación naval más grande. Los aviones rusos sobrevolando Japón habían ocurrido anteriormente en 2019. Más información aquí.

06:07 Fomin: EE.UU. Aumenta Tensiones al Perpetuar Política de Contención contra Rusia y ChinaEl subsecretario de defensa ruso, Alexander Fomin, afirma que los Estados Unidos promueven una política de contención para antagonizar a Rusia y China. Según la agencia de noticias rusa TASS, Fomin habló durante una conferencia de seguridad en China. Moscú y Pekín apoyan un orden mundial que abarca la igualdad y la reciprocidad, mientras que el Occidente insiste en la destabilización en Asia. El Occidente tiene la intención de generar nuevas alianzas de seguridad para contener a Rusia y China.

05:27 Confirmación de Ataque con Misil a Buque de Carga en el Mar NegroLa Marina Ucraniana ha publicado detalles sobre un posible ataque aéreo ruso a un barco de carga en el Mar Negro. Un bombardero Tu-22 supuestamente lanzó un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. San Cristóbal y Nieves, un país del Caribe, registró el barco, que supuestamente se encontraba fuera de las aguas territoriales de Ucrania en ese momento. El barco estaba en ruta desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto, cargado de trigo. BBC News indica que el barco navegaba en la zona económica exclusiva de Rumania, según algunas fuentes. El informe alega que en su lugar se utilizó un misil Ch-31 de contramedidas electrónicas, menos potente que el Ch-22.

03:19 Situación Trágica en la Línea de Demarcación: Soldado Moldavo MuereUn soldado moldavo ha fallecido en circunstancias misteriosas mientras cumplía su servicio en la línea de demarcación con la región secesionista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de Moldavia reveló que el soldado falleció tras recibir un disparo de su propia arma mientras cumplía con sus deberes en su puesto. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva. El área ha sido compartida por soldados moldavos, rebeldes de Transnistria y tropas rusas desde el conflicto de 1992. Moldavia ha dejado claro que Transnistria debe ser una parte integral de su territorio. Tales incidentes en la línea de demarcación son extremadamente raros.

02:18 Primer Ministro Británico Desmiente Afirmaciones de Putin sobre Entregas de ArmasEl primer ministro británico Keir Starmer desmintió la afirmación del presidente ruso Putin de que el suministro de armas del Occidente a Ucrania para ataques profundos en territorio ruso significa la participación de la OTAN en el conflicto. "Ukrania tiene el derecho de defenderse", dijo Starmer. El Reino Unido respalda consistentemente este derecho, ofreciendo capacitación específica. Sin embargo, no tienen la intención de incitar un conflicto con Rusia.

01:09 Embajador Taylor Espera una 'Política más Agresiva' de Harris para UcraniaSegún el antiguo embajador de EE.UU. en Ucrania, William B. Taylor, si Kamala Harris asumiera la presidencia, es probable que adopte una postura más enérgica en relación a Ucrania que la actual de Joe Biden. El apoyo de Harris a Ucrania ha sido demostrado en casos específicos, según Taylor, quien habló durante un evento en la Universidad Americana de Kyiv. En su opinión, aunque Biden adopta un enfoque cuidadoso, Harris podría introducir un nuevo equipo de política exterior en la Casa Blanca, insinuando una postura más competitiva frente a Rusia.

00:27 Zelensky Agradece a Estonia por Ayuda MilitarDurante su reunión con el presidente de Estonia, Alar Karis, en Kyiv, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud por la ayuda militar de Estonia. Estonia destinó el 0,25% de su PIB anual para apoyar el sector de defensa de Ucrania. Las conversaciones giraron en torno a la reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania para unirse a la UE, así como a la cooperación futura con Letonia. La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, también prometió apoyo adicional en una reunión con Zelensky.

10:19 BND no está Obligado a Revelar Evaluación Militar a PeriodistaEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está legalmente obligado a divulgar si caracterizó una victoria militar para Ucrania como desafiante o imposible en discusiones privadas. Además, el BND no está obligado a divulgar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones, según una decisión del Tribunal Administrativo Federal en Leipzig. La solicitud del periodista de una orden judicial temporal se rechaza en gran medida. Sin embargo, el BND está obligado a divulgar el número de discusiones individuales confidenciales relacionadas con la situación militar en Ucrania este año. La solicitud urgente fue presentada por un editor de periódico. El tribunal citó un artículo de periódico de mayo como base, que informaba que un político de la CDU afirmaba que el BND difundió deliberadamente una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

19:06 Políticos de la coalición del semáforo apoyan el uso de armas de largo alcance contra RusiaLos políticos de la coalición del semáforo apoyan permitir a Kiev utilizar armas de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, afirma en T-Online que es justo y está en línea con el derecho internacional atacar finalmente objetivos militares en Rusia con misiles occidentales de largo alcance. Roth sugiere como posibles objetivos en Rusia para armas de largo alcance los aeródromos militares, centros de comando o bases de lanzamiento, ya que son los lugares desde donde se llevan a cabo los "asaltos brutales a objetivos civiles ucranianos" y pueden ser frustrados de manera más efectiva allí. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, afirma que la autorización para "eliminar los aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow es larga sobredue". El político verde Anton Hofreiter subraya que "Rusia terroriza a la población civil ucraniana diariamente con ataques con misiles a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, se debe permitir al ejército atacar instalaciones militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

18:35 Vance comenta las ideas de Trump sobre UcraniaSegún el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, la propuesta de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría incluir la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Como explicó en una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos en la mesa de negociaciones para "determinar qué podría entrañar una solución pacífica". "Creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente", dijo Vance. Trump es conocido por su abierta empatía hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su constante crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría poner fin al conflicto en 24 horas si fuera elegido. Sin embargo, no proporciona detalles de su plan.

18:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Manifestación fascista en San PetersburgoNo pueden reclamar una autoridad más alta, pero tampoco pueden negarla: "Somos rusos. Dios está con nosotros", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos que marchan por San Petersburgo. Y una y otra vez, gritan: "¡Adelante, rusos!". La ocasión de su marcha es el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, celebrado como un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

17:28 Propaganda del Kremlin: "La barrera ideal es el Atlántico"Según el popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov, Rusia no debería detenerse en la anexión de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. El lugar ideal para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. "Y cómo se veían en París", añade. Cuando se le recuerda por un discutiente que no hay muchos rusos, dice: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". De lo contrario, también se podría recurrir a China.

17:01 Voluntarios británicos se preparan para el inviernoEn numerosos hogares ucranianos que han resistido los bombardeos hasta ahora, faltan ventanas - una situación desastrosa al

