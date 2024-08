El Pascal grande es el ajuste perfecto para el rompecabezas de Dortmund.

A los 32 años, Pascal Groß hace su debut con la selección alemana y, a los 33, finalmente se une a su equipo de ensueño de la infancia. Pascal Groß es un tardío florecimiento, pero podría convertirse en un activo significativo para el Borussia Dortmund. Lo demuestra en su primer partido oficial.

Pascal Groß aseguró su primer título con su amado club en su debut en un partido oficial. El nuevo director del mediocampo del Borussia Dortmund fue nombrado "Jugador del Partido" después de la victoria por 4-1 contra el 1. FC Phoenix Lübeck en la primera ronda de la DFB-Pokal en Hamburgo. "Intento no emocionarme demasiado con eso", dijo sobre el premio. "Si ellos piensan que jugué bien y el entrenador está de acuerdo, eso es perfecto".

Con dos asistencias, una para el gol de apertura de Waldemar Anton (3er minuto) después de un corner y otra para el tercer gol de Julian Brandt (45+1) con un pase largo desde el mediocampo, el nuevo creador de juego en Dortmund contribuyó significativamente a un debut oficial exitoso para Nuri Sahin como nuevo entrenador del BVB. También demostró su propia importancia.

"Estoy contento de haber podido ayudar", dijo en el Volksparkstadion de Hamburgo, donde el partido se trasladó debido a la falta de instalaciones adecuadas en Lübeck. "Pero creo que aún hay margen de mejora. Esto fue nuestro primer partido oficial, teníamos que ganar. Ahora, en la Bundesliga, nos enfrentamos a oponentes completamente diferentes", dijo Groß, esperando con ansias el inicio de la liga contra el Eintracht Frankfurt el sábado.

El tardío florecimiento ve cumplido su sueño de infancia

Le llevó a Pascal Groß alrededor de 14 años en el fútbol profesional para finalmente unirse al club que admiraba en su infancia, a la edad de 33 años. Jugó para el Brighton & Hove Albion en la Premier League inglesa durante siete años y permaneció bajo el radar en Alemania durante mucho tiempo. A los 32 años, hizo su debut con la selección nacional y incluso estuvo en la plantilla para la Eurocopa de este verano. Ahora, el Borussia Dortmund también ha descubierto al tardío florecimiento. Cuando el club se puso en contacto con él, Groß no tuvo dudas sobre su regreso a la Bundesliga.

A pesar de su tardío inicio del entrenamiento debido a su participación en la Eurocopa, Groß hizo una fuerte impresión en poco tiempo. Demostró que podría ser la pieza que faltaba en Dortmund la temporada pasada: un iniciador en el mediocampo y un organizador en la defensa - esencialmente, un líder.

"Un jugador puede hacer eso en poco tiempo si es inteligente, piensa en el fútbol y sabe cómo funciona el juego. Y Pascal sabe eso. Por eso lo fichamos", dijo Sahin. "Es muy importante para nuestro juego. Domina, marca el ritmo. Algo que nos faltó en nuestro juego el año pasado".

Groß está emocionado por "algo especial"

El entrenador Sahin ya conoce la emoción de jugar con la intensidad total de la multitud local del Dortmund de su propia época como jugador del BVB. Groß tuvo una probada de esta energía lejos de casa en Hamburgo, donde el equipo de la segunda división HSV tenía una multitud predominantemente negra y amarilla, con un apoyo ruidoso.

"Fue increíble. Desde el calentamiento en adelante, fue algo muy especial para mí. Mi primer partido oficial", dijo. Incluso el partido amistoso de pretemporada contra Aston Villa en Dortmund frente a más de 80,000 espectadores fue una locura. "El sábado que viene es mi primer partido en casa de la Bundesliga. Llega rápido y es algo especial para mí", dijo Groß. "Intento jugar bien. Luego puedo disfrutar del resto aún más".

