El pasajero Cherilus orina sobre un compañero de viaje mayor a bordo de un avión.

En un giro impactante de los acontecimientos, el exjugador de la NFL Gosder Cherilus está implicado en un incidente escandaloso en un vuelo. El exestelar del fútbol, ahora de 40 años, enfrenta acusaciones de orinar sobre un pasajero mayor y atacar a un pasajero masculino durante un vuelo de Boston a Dublín. El avión tuvo que volver, lo que llevó al arresto de Cherilus al aterrizar.

Numerosos medios de noticias de EE. UU. informan sobre este incidente preocupante. Según un informe policial de Massachusetts, el avión regresó a Boston debido a un "pasajero desordenado", que resultó ser Cherilus. El exjugador de línea ofensivo de los Detroit Lions fue arrestado al aterrizar.

La víctima, Connee Bush, describió el incidente a NBC Boston, diciendo: "Le dije que se detuviera y traté de alejarlo. Fue una experiencia absolutamente desquiciada, una que no quiero volver a vivir". El lunes, Cherilus se declaró no culpable en la corte y decidió no hablar con los medios. En una publicación en redes sociales, atribuyó su "comportamiento inapropiado" a una demora de varias horas en el vuelo y su uso de pastillas para dormir que no tomaba normalmente.

20 segundos de shock

Según otro informe policial obtenido por la Agencia de Prensa Asociada, Cherilus ya estaba intoxicado antes de abordar el vuelo. Según los documentos judiciales, aproximadamente una hora después del despegue, se acercó a Bush, se expuso y orinó durante aproximadamente 20 segundos. La tripulación y los pasajeros estaban reportedly impactados y temían por su seguridad. De vuelta a su asiento, Cherilus supuestamente golpeó a un hombre mayor con su mano derecha.

La tripulación del vuelo intentó intervenir, pero Cherilus se volvió desobediente y agresivo. La policía tuvo que escoltarlo fuera del avión después del aterrizaje y utilizó dos juegos de esposas debido a su altura superior a los dos metros. El incidente ocurrió sobre aguas canadiense, lo que llevó a una investigación federal adicional.

Desde su liberación bajo una fianza de $2,500, Cherilus volverá a la corte en octubre, según informó NBC Boston.

Desde su liberación bajo una fianza de $2,500, Cherilus volverá a la corte en octubre, según informó NBC Boston.

