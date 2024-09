El Partido Socialdemócrata (SPD) está ahora por debajo del diez por ciento, sin embargo, Klinghaecker sigue siendo leal a Scholz.

21:02 Kubicki: "La autoridad de la coalición de semáforo es cuestionable" El vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha criticado la coalición federal después de los malos resultados de los partidos de la coalición de semáforo en las elecciones de Sajonia y Turingia. "El resultado de las elecciones indica: La autoridad de la coalición de semáforo es cuestionable", publicó Kubicki en "X". Si una parte significativa del electorado la rechaza de esta manera, debe tener consecuencias. La gente parece creer que "esta coalición está perjudicando al país". El FDP no alcanzó el umbral del 5% en ambas elecciones estatales y actualmente está encuestado en alrededor del 1%.

20:41 Höcke no alcanza mandato directo en Turingia El distrito de Greiz II, donde el líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, está corriendo, ha sido contado: Höcke no alcanza la mayoría de votos para obtener un escaño directo en el parlamento estatal de Turingia. Según la información de ntv, el partido aún garantizará el escaño de Höcke en el parlamento estatal. Otro diputado de AfD renunciará a su escaño a favor de Höcke.

20:37 El Partido de la Izquierda probable que asegure escaños en Sajonia a pesar del revés En las elecciones de Sajonia, el partido de la izquierda se espera que asegure escaños en el parlamento estatal a pesar de las pérdidas significativas. Aunque no supera el umbral del 5% con los votos segundos y actualmente está en el 4.3% según el pronóstico actual de ZDF, dos candidatos directos de la izquierda en los distritos de Leipzig llevan una ventaja cómoda sobre la competencia. Dos mandatos directos serían suficientes para asegurar al least a few seats in the new state parliament. The two potential constituency winners could also secure the first places on the state list of their party, resulting in a seat. This would mean that the current coalition of CDU, SPD, and Greens would not have a majority - Minister President Kretschmer would require the BSW for a governing majority.

20:28 AfD gains in Thuringia Elections According to the current ZDF forecast for the election result in Thuringia, the AfD can increase its result further. The AfD reportedly reaches 33.4% of the votes. The CDU is at 23.8%. The SWB comes to 15.5%. The Left is currently at 11.9%. The SPD comes to 6.0% and the Greens reach 3.4% of the votes. The FDP does not surpass 1.2%.

20:17 CDU leads over AfD by a thin margin in Saxony Elections According to the latest projection on ZDF, the CDU in Saxony now has only a 0.1% lead over the AfD. The Christian Democrats are at 31.5%, while the AfD, classified as right-wing extremist by the domestic intelligence agency, is at 31.4%. In Thuringia, the AfD has allegedly overtaken the CDU in the projections. The Greens are currently at 5.1% in Saxony and are at risk of losing their seats in parliament. The Left has a projected 4.3%, barely making it, and the SPD is secure with 7.6%.

19:56 Höcke's direct entry into Thuringia State Parliament at risk The direct entry of AfD faction leader Björn Höcke into the Thuringia state parliament is now at risk in the Thuringia election. With 68 of 74 constituencies counted, the CDU candidate Christian Tischner is leading with 42.3% of the votes, ahead of Höcke, who has 40.4%. If Tischner wins the majority of votes in the Greiz II constituency, Höcke will not secure a direct seat. He would then rely on a seat in parliament via the state list, which he leads. However, if many AfD candidates are successful as direct candidates, no one will get in via the state list.

19:50 Höcke on AfD's Success: "The Barrier Politics Have Failed" The AfD is entering the Thuringia state parliament as the strongest force. "The barrier politics have failed," said the AfD's top candidate, Björn Höcke. In an interview with ntv, he called the election result "historic" and discussed the upcoming government formation.

19:42 Ramelow on Left Party's Cannibalization: "CDU and BSW Factually Shaped Country with Us" Thuringia's Minister-President Bodo Ramelow sees two reasons for the "cannibalization" of his Left Party: "Once a CDU that has constantly equated the AfD and the Left, has always pointed the 'exclusion' finger at us, although they have factually shaped the country with us for five years," said the head of government on ntv. He also cited a "BSW that announced it would bring 17% of the votes to the AfD, and in reality, they took the votes from us now." Despite this, Ramelow could still rejoice in the high voter turnout.

19:26 Nouripour on AfD's Success: "My Thoughts are with Those Who are Afraid" The AfD is winning over 30% in both Saxony and Thuringia elections, leaving the coalition parties far behind. Green Party leader Omid Nouripour sees the AfD's election result as a "turning point" and a call to defend democracy together.

19:08 Wagenknecht Mantiene la Mirada en la Coalición con la CDU en Turingia, Posiblemente con el SPDLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, busca una coalición con la CDU en Turingia, potencialmente junto al SPD. Expresó su esperanza en un gobierno estable y de mayoría con la CDU y perhaps el SPD en una conversación con ARD. Después de cinco años de gobierno minoritario, el pueblo ansiaba un gobierno que pudiera abordar problemas como la grave escasez de maestros en Turingia. Sin embargo, el pueblo también deseaba un gobierno estatal que expresara sus preocupaciones en la política nacional, abogando por la paz, la diplomacia y oponiéndose a la instalación de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht confirmó que no se estaban considerando coaliciones con la AfD en Turingia.

19:02 ZDF Predice un Mejor Desempeño de la AfD en TuringiaLa estimación de ZDF para el resultado de las elecciones en Turingia pronostica un resultado aún más exitoso para la AfD de lo inicialmente anticipated. Según su pronóstico, el partido de ultraderecha obtiene el 33,1% de los votos en el estado federal. La CDU está en el 24,3%, mientras que la alianza de Sahra Wagenknecht logra asegurar el 15% desde cero. Los actuales titulares de la presidencia del estado, La Izquierda, sufren una pérdida de casi 8 puntos porcentuales y están en el 11,7%. El SPD termina en el 6,6%, mientras que los Verdes reciben el 4% de los votos.

18:56 Goering-Eckardt Expresa Preocupación por el Éxito de la AfD en AlemaniaLos líderes del Partido Verde están más preocupados por el éxito de la AfD en Turingia que por el mal desempeño de su partido en el estado. Katrin Goering-Eckardt ve el éxito del partido de ultraderecha como un "estímulo" en Alemania. El líder del partido, Omid Nouripour, lamenta el fracaso de su partido como "menor", dada la posición de la AfD como la fuerza más fuerte en un parlamento estatal.

18:48 Kretschmer Optimista sobre la CDU en Sajonia: "Motivo para Celebrar"El ministro presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como una sólida base para la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", declaró en la fiesta electoral de la CDU. "Hemos tenido cinco años desafiantes", durante los cuales el pueblo de Sajonia permaneció leal a la CDU y no recurrió a un voto de protesta. Kretschmer simpatizó con la decepción del pueblo con la situación en Berlín.

18:33 Weidel Busca Participación Governamental para la AfD en Turingia y SajoniaLa jefa federal del partido AfD, Alice Weidel, aboga por la participación de su partido en el gobierno en Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias normales, cumpliendo con los estándares en este país, el partido más fuerte, que es la AfD, debería explorar esta posibilidad", aclaró en una entrevista de ARD, refiriéndose a Turingia. "El deseo del votante de que la AfD participe en el gobierno es evidente. Representamos el 30% de los votantes en ambos estados federales, y un gobierno estable sería imposible sin nosotros".

18:30 Kühnert Reconoce los Modestos Resultados del SPD en las Elecciones de Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kühnert, admitió que los resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia no eran motivo de celebración. "Esta no es una noche de victoria para el SPD", declaró en ARD. A pesar de años de desafíos, el partido ha podido evitar ser excluido de los parlamentos estatales. "Había un riesgo serio de ser eliminado de los parlamentos estatales", reconoció Kühnert. "La lucha es necesaria, y somos esenciales". Kühnert enfatizó la necesidad de cambio, incluyendo más transparencia y escuchar activamente a los votantes.

18:23 Höcke Califica el Resultado de Turingia como "Victoria Histórica"El líder del grupo parlamentario de la AfD, Björn Höcke, calificó el resultado de Turingia como "histórico". La AfD ha obtenido el estatus de un "partido popular mayor" en el estado federal, y el "comportamiento ilógico de la barrera de fuego" debe cesar, argumentó en MDR. Solo será posible un cambio en el estado con la presencia de la AfD.

18:21 Chrupalla Elogia el Desempeño de la AfD en Turingia: "Pico a Pico con la CDU"El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, conmemoró el logro de su partido como notable, señalando un significativo cambio político en ambos estados federales. La AfD está ansiosa por discutir con todos los partidos, confirmó en ZDF. En Sajonia, la AfD está "pico a pico" con la CDU, especificó Chrupalla, mencionando el compromiso de la AfD en servir los mejores intereses de Sajonia.

18:17 Linnemann Descarta Coaliciones de la CDU con la AfD en Turingia y SajoniaEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, rechazó la posibilidad de coaliciones con la AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos inequívocos al respecto", declaró en ARD. La CDU ahora formará gobiernos desde el centro del parlamento, expresando confianza en su éxito. Linnemann caracterizó a la CDU como la última "partido popular" en pie y un "baluarte", agregando que los "partidos de semáforo" habían sufrido como consecuencia.

18:13 Predicción para Sajonia: CDU gana por poco a AfD, BSW en 12%, Verdes se mantienenLa primera predicción para la votación del estado de Sajonia muestra a la CDU como vencedora con el 31.5% de los votos contados. Apenas supera a la AfD con un 30%. El BSW ocupa el tercer lugar más fuerte con un 12%, mientras que el SPD mantiene una presencia en la legislatura estatal con un 8.5%. Los Verdes se aferran a un 5.5%, y La Izquierda queda fuera con un 4%. La FDP tampoco logrará entrar en el nuevo parlamento.

18:06 Estimación para Turingia: AfD lidera sobre CDU, BSW en 16%La primera estimación para las elecciones estatales en Turingia sugiere una clara ventaja para la AfD con el 30.5% de la participación en las votaciones. Le sigue de cerca la CDU con el 24.5%, y La Izquierda con el 12.5%. El SPD entraría en el parlamento estatal con un 7%, y el BSW aseguraría un escaño en la legislatura con un 16%. Ni los Verdes ni la FDP superarían el umbral del 5%.

18:00 AfD lidera en Turingia, BSW supera el 10% en SajoniaLos primeros resultados después de las elecciones estatales en Turingia muestran a la AfD como la fuerza dominante, como se había anticipado. El SPD logra superar la barrera del 5%, mientras que los Verdes y la FDP no lo logran. En Sajonia, el BSW alcanza una puntuación de dos dígitos por primera vez. La CDU apenas lidera a la AfD, según las proyecciones. Según el pronóstico, La Izquierda y la FDP no estarán representadas en el parlamento estatal, mientras que los Verdes perseverarán.

16:50 Possibilidad de que Höcke no consiga escaño en el Parlamento EstatalEl líder regional de la AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no conseguir un escaño en el próximo parlamento estatal. Sus colegas exitosos del partido podrían socavar sus posibilidades. Muchos candidatos de la AfD en las circunscripciones individuales tienen posibilidades de ganar un mandato directo. Sin embargo, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner resulta victorioso y la AfD excede sus mandatos directos entitled con resultados de segundo voto, nadie podrá entrar a través de la lista estatal, ni siquiera desde el primer lugar (que ocupa Höcke). En esta situación, la AfD podría intentar persuadir a un candidato exitoso de segundo voto para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, permitiendo que Höcke asegure su mandato.

16:24 AfD de Turingia planea excluir a los medios de su celebraciónSe espera que no haya cobertura mediática de la celebración electoral de la AfD de Turingia. El partido, designado como extremista derecho por la agencia de inteligencia interior, intentó excluir a varios medios de la evento. Después de que un tribunal lo prohibiera, la partido estatal excluyó a todo el cuerpo de prensa. Un portavoz del partido citó problemas organizativos: no había suficiente espacio en el lugar del evento para todos los representantes de los medios acreditados.

16:18 Aproximadamente el 25% de los votantes han votado por correo en SajoniaPara las elecciones que el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, del CDU, denominó una "elección decisiva" para el estado, alrededor del 25% de los votantes elegibles ya han votado por correo. El supervisor de las elecciones del estado proyecta que el 24.6% de los votantes votará por correo. La participación hoy solo ha sido ligeramente superior a la de 2019 a mediodía.

15:45 Höcke vota en un Lada, Ramelow con su esposaEl líder estatal de la AfD en Turingia y candidato principal, Björn Höcke, votó por la mañana. Llegó a su estación de votación en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. El ministro presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti von Hofe. Ramelow ha sido el jefe del gobierno en el Estado Libre desde 2014, últimamente liderando una coalición de minoría.

15:35 Mayor participación que en la elección anteriorA las 2 de la tarde en Turingia, el 44.4% de los votantes habían emitido su voto. Esto representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las elecciones hace cinco años. Esto indica una alta participación, con los votantes por correo aún sin contabilizar, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación fue del 35.4% a mediodía, solo ligeramente superior a la de 2019, pero el comisionado electoral espera más votos por correo que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6 de la tarde.

15:05 Kretschmer espera que los partidos de la coalición entren en el Parlamento Estatal

14:35 Preocupaciones principales para las elecciones de Sajonia y TuringiaUna encuesta significativa indica que aproximadamente un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta destaca los problemas y cuestiones principales, con la migración siendo solo uno de ellos.

14:00 Höcke evita a la prensa después de votarEl candidato principal de la AfD en Turingia, Björn Höcke, votó al mediodía pero no se quedó en la estación de votación de Bornhagen ni habló con la prensa. Habiendo perdido consistentemente ante el candidato de la CDU en su circunscripción

13:50 Participación electoral en Turingia iguala cifra de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral está igualando la tasa de participación de las elecciones parlamentarias anteriores a mediodía. Según informó el comisionado electoral del estado, aproximadamente el 32% de los votantes elegibles han emitido su voto hasta ahora, sin contar los votos por correo. En comparación, la participación fue del 31,2% a esta hora en 2019. Además, se ha registrado un aumento del interés electoral en estas elecciones estatales en comparación con las elecciones europeas y locales recientes, que registraron una participación del 24,3% a la misma hora.

13:30 Se espera alta participación electoral en SajoniaEn Sajonia, se espera una alta participación electoral. A mediodía, alrededor del 25,8% de los votantes elegibles habían emitido su voto, según la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En contraste, la participación fue del 26,2% a esta hora en 2019. Aunque los votos por correo aún no se han incorporado a las cifras preliminares, se proyecta que el 24,6% de los votantes elegibles participará mediante el voto por correo, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 16,9% en 2019. La elección ha transcurrido sin interrupciones, según confirmó la comisión electoral del estado.

13:08 von Lucke: Resultado electoral podría desafiar coalición de BerlínLos resultados electorales en Sajonia y Turingia aún no están determinados. Si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke considera que esto sería "casi ya un terremoto" en una entrevista con ntv. Discute las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:35 Policía investiga amenaza en estación de votación en GeraDespués de un incidente desagradable en una estación de votación en Gera, la policía actualmente investiga una amenaza. Se informó que un hombre con una camiseta de AfD ingresó a la estación de votación temprano en la mañana. Luego de que el administrador de la estación de votación le pidiera que se quitara la camiseta, ya que la publicidad de partidos no está permitida dentro de la estación de votación, el hombre amenazó con regresar, expresando su descontento con el trato recibido. La policía tomó una declaración del hombre y emitió una advertencia. Además, la policía en Erfurt actualmente investiga posibles daños criminales causados por graffiti, como "Höcke es un nazi", cerca de múltiples estaciones de votación.

12:05 Correctiv advierte sobre información falsa circulanteLa red de investigación Correctiv está advirtiendo sobre una afirmación falsa recurrente que asegura que al firmar el papel de votación, los votantes pueden protegerse contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del funcionario electoral federal aclaró a Correctiv que los papers de votación no deben ser firmados por los votantes, ya que hacerlo compromete la confidencialidad del voto, invalidando así todo el papel de votación.

11:35 Voigt desea "relaciones mayoritarias estables" en TuringiaEl candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también ha emitido su voto. Voigt expresó su esperanza de que muchos turingianos ejerzan su derecho al voto y determinen el futuro de su tierra al hacerlo. También expresó su deseo de "relaciones mayoritarias estables" que permitan al estado avanzar nuevamente.

11:10 Sonneberg ve aumento de ataques de extrema derechaSonneberg ahora es liderada por un político de AfD. Como resultado, individuos comprometidos informan sentirse amenazados, lo que ha llevado a que muchos renuncien a sus empleos. Además, se ha informado un aumento de cinco veces en el número de ataques de extrema derecha en un año. Los expertos atribuyen esto a las acciones del administrador del distrito de AfD.

10:43 Kretschmer alienta a votar en las elecciones parlamentarias de SajoniaEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera que las elecciones parlamentarias de hoy en Sajonia son "probablemente las más importantes en 34 años". Expresó su gratitud hacia aquellos que votaron de manera diferente en el pasado pero que ahora han elegido "la fuerte fuerza cívica" - la Unión Sajona. Esta comprensión, según Kretschmer, les permitirá formar un gobierno que beneficie al estado. Las últimas encuestas indican una carrera cerrada entre la CDU y la AfD.

10:16 Ramelow: el nombre de Wagenknecht no está en la papeleta de TuringiaEl ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, consideró el día de las elecciones como "un festival de la democracia", aunque temía no ser reelegido. En una entrevista con ntv, explicó por qué no respaldó un gobierno de minoría y cuestionó la competencia de la BSW.

09:55 "Sentimientos preocupantes sobre la historia": historiador critica la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica fuertemente la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que coincide con el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Según Loew, quien es director del Instituto Germano-Polaco, cualquiera que pensara que sería una buena idea celebrar elecciones el 1º de septiembre tenía "sentimientos preocupantes sobre la historia". Al referirse a la AfD, Loew comentó: "Esto puede llevar a asociaciones muy desafortunadas si en Dresde y Erfurt también gana un partidowhose relationship to the Nazi era is not entirely clear".

09:05 Kretschmer critica el "ultimátum de último momento antes de las elecciones" de la coalición de semáforoEs día de elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿conservará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha victoriosa de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, la coalición de semáforo y la guerra de Ucrania.

08:46 Todos los datos electorales disponibles para TuringiaEl día de la decisión ha llegado: En el corazón de Alemania, se trata de quién gestionará el estado y sus aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿El AfD, con el candidato principal Björn Höcke, se convertirá en la fuerza más poderosa en Turingia?

08:24 Potencial del AfD para socavar la democraciaLas encuestas sugieren: El AfD probablemente aumentará significativamente su poder en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, esto es peligroso, según un grupo de investigación. Aunque muchos creen que el estado de derecho es sólido, no lo es.

08:00 Las urnas están abiertas en Turingia y SajoniaHoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, el AfD lidera claramente en Turingia. En Sajonia, el CDU del incumbent Michael Kretschmer y el AfD están en una competencia cerrada. Se esperan las primeras predicciones con el cierre de las urnas a las 6 pm. Las elecciones en los dos estados alemanes orientales también son una prueba para la coalición de semáforo en Berlín.

Para la actual coalición de rojo-rojo-verde en Turingia, liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Una coalición de CDU, Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD es una posibilidad después de las elecciones. En Sajonia, sigue siendo incierto si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes aún tiene mayoría. Kretschmer no descarta la posibilidad de una alianza con el BSW. La Izquierda corre el riesgo de ser expulsada del parlamento en Sajonia. El mismo riesgo amenaza a los Verdes y FDP en Turingia.

