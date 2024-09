El partido de extrema derecha AfD en Turingia prohíbe a todo el personal de los medios de comunicación asistir a su celebración electoral.

Inicialmente, el AfD en Turingia pretendía excluir a ciertos periodistas de su fiesta electoral. Sin embargo, una sentencia judicial en contra de esta exclusión llevó al partido a cambiar su táctica, decidiendo prohibir a todos los representantes de los medios de comunicación asistir al evento para las elecciones estatales del domingo. El portavoz adjunto de la asociación estatal del AfD, Torben Braga, confirmó esto el viernes por la noche después de la decisión del Tribunal Regional de Erfurt, como se informó anteriormente por MDR. En cambio, los periodistas pueden entrevistar a representantes del partido y la fracción del AfD en el parlamento estatal de Turingia el domingo por la noche, según informó el broadcaster.

En un principio, el Tribunal Regional de Erfurt ordenó al AfD permitir la entrada a varios periodistas que habían sido inicialmente rechazados para su fiesta electoral para las elecciones en Turingia. El tribunal sostuvo la libertad de prensa frente a posibles riesgos, con medios como "Der Spiegel", Springer's "Bild" y "Welt", y el diario "taz" desafiando colectivamente la exclusión del AfD de sus periodistas del partido. La sentencia aún no era legalmente vinculante, ya que el AfD todavía tenía la opción de apelar al Tribunal Regional Superior.

Las reuniones tradicionales de la fiesta electoral en el día de las elecciones son importantes puntos de encuentro para los periodistas, ya que capturan el estado de ánimo general en cuanto a los resultados electorales, proporcionan entrevistas y a menudo acogen a representantes del partido más destacados. Los turingios votarán por un nuevo parlamento estatal el domingo con el candidato principal del AfD, Björn Höcke. Las últimas encuestas sitúan al partido en primer lugar con valores alrededor del 30 por ciento, y la oficina estatal para la protección de la Constitución clasifica al AfD de Turingia como claramente de extrema derecha.

La razón del juez para la sentencia

El juez presidente Christoph von Friesen justificó la sentencia stating that the election party did not hold the character of a thank-you event for election helpers and party friends but rather an "informative role". Since the AfD had already granted access to other media representatives, the party must also accommodate other media representatives. Although space limitations do not allow for an unlimited claim, the party should have transparently shared a specific accreditation procedure for a fair selection of media representatives, the judge further explained.

Braga explicó para el AfD que aproximadamente 150 representantes de los medios de comunicación se habían registrado para la fiesta electoral para el sábado por la mañana. Sin embargo, la capacidad en la ubicación previamente secreta solo permitía un total de 200 participantes, con 50 representantes de los medios de comunicación ya habiendo recibido confirmación.

Razones para la audiencia oral

El Tribunal Regional llevó a cabo una audiencia oral porque el AfD había desafiado una orden urgente idéntica del tribunal la semana anterior. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional de Turingia sugirió que el partido debería haber sido dado una audiencia legal antes de la orden urgente. Esto ahora ha ocurrido, y el tribunal tomó una decisión antes de la fiesta electoral.

En un segundo caso, el Tribunal Regional dictaminó que otro periodista demandante tenía derecho a asistir a la fiesta electoral. Previamente, el Tribunal Constitucional había reprendido al Tribunal Regional por conceder al AfD un plazo para una declaración hasta el 2 de septiembre, es decir, después del día de las elecciones. La decisión se tomó a tiempo para la fiesta electoral, como ha ocurrido ahora.

A pesar de la sentencia judicial que obliga al AfD a permitir la entrada a ciertos periodistas en su evento "Elecciones al Landtag de Turingia", el partido optó por prohibir a todos los representantes de los medios de comunicación. Esta decisión fue un cambio de su plan inicial de excluir a ciertos periodistas.

Después de la decisión del tribunal, los periodistas ya no tienen acceso a la fiesta electoral del AfD, pero pueden entrevistar a representantes del partido en el parlamento estatal de Turingia el domingo por la noche.

