El partido de extrema derecha AfD aspira al gobierno, la CDU se involucra en negociaciones con otros partidos.

Después de las recientes elecciones estatales, especialmente en Turingia, formar un gobierno ha resultado ser un desafío. En el programa de debate de ARD "Honesto pero Justo", los invitados discuten las posibles coaliciones. A pesar de que la CDU lucha con la falta de mayorías, mantienen una perspectiva diferente.

La sorpresa se apodera de la sala cuando se revelan los resultados de las elecciones estatales en Sajonia y, especialmente, en Turingia. Aunque las encuestas pronosticaban una victoria de la AfD en Turingia, el partido ha superado con creces las expectativas. Sin embargo, les falta un socio de coalición.

Los invitados en "Honesto pero Justo" discuten principalmente las posibles coaliciones en Turingia la noche del lunes. La CDU reclama el derecho al gobierno, pero enfrenta problemas. En una conferencia en 2018, el partido tomó la decisión de no formar una coalición con la AfD o la Izquierda. Para un gobierno estable, los Demócratas Cristianos no pueden evitar a uno de los dos partidos. Sin embargo, desean adherirse a su decisión de incompatibilidad.

Beatrix von Storch aparece brevemente al comienzo del episodio de "Honesto pero Justo". La AfD se opone al firewall de la CDU. Para von Storch, el domingo fue un día notable. "Hemos experimentado un crecimiento meteórico. Nadie habría anticipado, creído o deseado esto", dice la política. Luego anuncia: "Buscaremos responsabilidad gubernamental. Vemos que ahora también es muy difícil sin nosotros". Su declaración es cierta, ya que la AfD tiene más de un tercio de los votos en Turingia y puede, por lo tanto, evitar una mayoría de dos tercios. Esto es esencial para modificar la Constitución del estado.

Von Storch explica más: "La CDU hace campaña con nuestros temas y ahora desea formar una coalición con la Izquierda y el BSW al final. Eso no puede terminar bien, el pueblo no lo querrá. Han enviado un mensaje claro: desean un cambio en la política. Y hay mayorías claras en Sajonia y Turingia, y son negras y azules".

La coalición frágil

Inicialmente, muchos expertos asumieron que la CDU abandonaría su firewall contra la Izquierda el domingo por la noche. Sin embargo, el lunes por la tarde, el líder de la CDU, Merz, lo negó. En Turingia, la única opción para la CDU es una coalición con el SPD y el BSW. Sin embargo, esto no garantiza una mayoría. La mitad de los parlamentarios del estado pertenecerían a esta coalición si alguna vez se materializara.

El BSW presenta otro obstáculo. Aunque su secretario general, Christian Leye, puede imaginarse a su partido participando en el gobierno, tiene una condición: el gobierno del estado debe oponerse a nuevas entregas de armas a Ucrania y al despliegue de misiles estadounidenses de media y larga distancia en Renania-Palatinado. "Siempre hemos mantenido que esto es un punto central para nosotros", dice Leye en "Honesto pero Justo". Leye agrega además: "Dos tercios de la población rechazan el despliegue, probablemente incluso más en el este; 43 por ciento de la población rechaza las entregas adicionales de armas a Ucrania, probablemente incluso más en el este".

Thorsten Frei, el primer jefe de negocios parlamentario de la fracción de la Unión, rechaza esta idea de plano. La CDU no permitirá que el BSW dicte la política exterior y de seguridad desde las sombras, dice. "Somos el partido de la integración occidental. Está claro para nosotros que este despliegue de armas estadounidenses mejora la seguridad de Alemania. También creemos que lo que Putin está haciendo en Ucrania no es solo un ataque a un país vecino más pequeño, sino que desafía el orden de la paz y la libertad en Europa en su conjunto. Por lo tanto, está claro que no cambiaremos nuestra posición en política exterior y de seguridad y, desde luego, no la sacrificaremos en el altar de las negociaciones de coalición a nivel estatal".

"¿Quién dice que seguirá siendo así?"

La autora de "Zeit", Jana Hensel, cree que incluir al Partido de la Izquierda, específicamente a Bodo Ramelow, en la coalición sería lo mejor. "No creo que se pueda explicar a la gente de Turingia por qué un hombre que es Presidente del Gobierno y tiene índices de aprobación personal muy por encima de todos los demás candidatos no debería ser parte de esta coalición". Markus Feldenkirchen de "Der Spiegel" está de acuerdo y llama a la resolución de incompatibilidad "tontería de incompatibilidad".

Sin embargo, Thorsten Frei la defiende. Una miríada de factores fundamentales llevó a la decisión de no coalicionar con la AfD o la Izquierda. Por ejemplo, la Izquierda busca introducir el socialismo. Pero Frei también ofrece esperanza: la decisión fue tomada por una conferencia federal del partido y podría potencialmente ser revertida por una también. Sin embargo, Frei afirma que esto no es necesario: "Hoy es 44 a 44. ¿Quién dice que realmente seguirá siendo así? Antes hemos tenido cruces de la Izquierda al BSW".

Ni Frei ni Leye pueden confirmar cruces planificados, pero cualquier cosa es posible. Y la esperanza es eterna. Markus Feldenkirchen tiene poca esperanza de que el gobierno de minoría planeado de CDU, SPD y BSW tenga éxito. "Mi preocupación es que la elección es: ¿Herr Höcke será ahora o en cinco años Presidente del Gobierno, porque esta construcción podría potencialmente polarizar aún más. Espero que no. Espero que todos hayan reconocido eso. Pero el peligro es muy grande".

En la discusión de "Honesto pero Justo", se menciona al SPD como un posible socio de coalición para la CDU en Turingia, pero su alianza puede no garantizar una mayoría. A pesar de que Thorsten Frei sugiere una posible reversión de la decisión de incompatibilidad de la CDU, negociar la política exterior y de seguridad con el BSW sigue siendo innegociable.

