El partido de derecha AfD mantiene la ventaja sobre el centro-derecha CDU antes de las elecciones

Actualmente, la Izquierda, encabezada por el Ministro Presidente Bodo Ramelow, gobierna en una coalición minoritaria con el SPD y los Verdes. Sin embargo, su apoyo ha disminuido en un punto, dejándolos en el 13%. En cambio, la alianza previamente no representada, el Bündnis Sahra Wagenknecht (SWB), ha visto un aumento de un punto, colocándose en el 18%. El SPD remains static at six percent.

Los Verdes, actualmente en el 4%, están al borde de no ser representados en el parlamento estatal de Erfurt. Los partidos restantes juntos tienen un 7%, un aumento de un punto, incluyendo al FDP, que es poco probable que ingrese a la legislatura estatal. Una coalición viable que involucre a la CDU, SWB y SPD es tanto matemáticamente como políticamente plausible. Otras mayorías se consideran improbables.

Del lunes al jueves, se encuestó a 1859 electores en Turingia. Según Forschungsgruppe Wahlen, el 29% de ellos aún no ha decidido su voto para el domingo.

A pesar de tener pocas posibilidades de ganar, el 39% aún prefiere a Ramelow como futuro Ministro Presidente. El 21% prefiere a Voigt, mientras que el 15% apoya al candidato principal de la AfD, Björn Höcke, para el cargo.

