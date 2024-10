El partido AfD se disocia de su miembro Dornau

La figura política de AfD de Sajonia, Jörg Dornau, está siendo investigada por utilizar trabajadores forzados en su granja de cebollas en Bielorrusia. Incluso su propio partido ha criticado esta acción y ha advertido de consecuencias.

AfD expresa su distancia de las actividades sospechosas de su político, Jörg Dornau, y también amenaza con represalias. Un portavoz de la asociación federal de AfD informó a Die Zeit, stating, "Si se confirman las acusaciones contra el parlamentario de Sajonia, señor Dornau, concerning his company bielorrusa, AfD se distancia inequívocamente de estas prácticas empresariales y considerará acciones disciplinarias apropiadas".

Dornau se acusa de emplear a prisioneros políticos en su granja de cebollas "Zybulka-Bel" en Bielorrusia. La policía escolta a los acusados al campo, donde trabajan en condiciones duras todo el día sin protección adecuada. Uno de los individuos detenidos arbitrariamente reveló esta información en una conversación con ntv y RTL.

"No recibimos comidas durante las horas de trabajo. Solo había desayuno en la prisión por la mañana y la próxima comida era por la noche", detalló Sergei Charniak. "Clasificamos las cebollas por tamaño y llevamos los cubos a un camión que las recolectaba". Teóricamente, el bielorruso recibía cinco euros diarios. Sin embargo, la deducción por los gastos de comida lo dejaba sin nada, y el resto nunca se le pagó a Charniak, quien actualmente reside a salvo en Polonia.

La postura de Charniak: "Dornau estaba al tanto"

Charniak recordó haber visto a un "alemán grande, robusto y calvo" en el campo en febrero. Identificó al parlamentario del estado cuando ntv mostró sus fotografías. Para el convicto, está claro que el parlamentario del estado debería saber quién trabaja en su campo: "¿Cómo no iba a saberlo? Su empresa tiene un acuerdo con la policía. Ellos nos transportaban allí. Por supuesto, lo sabía", dijo hace unos días.

Rico Gebhardt de Die Linke comentó en el parlamento estatal, "Nadie puede simplemente viajar a la dictadura de Bielorrusia y establecer un negocio agrícola allí, y mucho menos alguien de Alemania". Al parecer, Dornau tenía contactos que le permitieron hacerlo, como lo demuestra la investigación de ntv: a finales de septiembre de 2020, Dornau se reunió con el gobernador bielorruso Vladimir Karanik. Solo unos días después, registró la empresa "Zybulka-Bel". No informó de su participación al parlamento estatal de Sajonia, lo que Recently resulted in a fine of 20,862 euros. Dornau still hasn't made any public statements regarding the accusations.

