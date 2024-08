El partidario de Trump Kennedy enfrenta el despido de la facción familiar.

Trump's Satisfacción, la Ira de la Familia Kennedy. Tras la Retirada del Candidato Independiente Robert F. Kennedy Jr. de la Campaña en Estados Clave, Su Familia Expresa su Ira por su Decisión. Se le Acusa de Romper los Principios que una Vez Encarnó John F. Kennedy.

Varios miembros de la familia Kennedy han condenado firmemente al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. por su alianza con el ex presidente Donald Trump durante la carrera presidencial de EE. UU. en curso. Sus hermanas, Kerry Kennedy y Kathleen Kennedy Townsend, junto con Courtney Kennedy, Chris Kennedy y Rory Kennedy, emitieron un comunicado en X, etiquetando su postura detrás de Trump como un "final decepcionante de una historia decepcionante". Le acusaron de abandonar las creencias que su padre y la familia atesoran.

En el comunicado, los cinco miembros de la familia Kennedy también respaldaron a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz. "Apoyamos a Harris y Walz", dijeron.

Robert F. Kennedy Jr. reconoció que su apoyo a Trump ha causado tensiones en su familia. "Esta decisión es difícil para mí debido a la tensión que está causando en mi cónyuge, mis hijos y mis amigos", dijo en Phoenix el viernes. Sin embargo, expresó su convicción de que está tomando la decisión correcta. "Y esta confianza me da tranquilidad interior, incluso en medio de las tormentas".

Harris Intenta Ganarse el Apoyo de los Supporters de Kennedy

El equipo de campaña de la candidata demócrata Kamala Harris ahora intenta ganarse el apoyo de los supporters de Kennedy. Harris busca "ganarse tu confianza", dijo el viernes el jefe de campaña Jen O'Malley Dillon, dirigiéndose a los supporters de Kennedy. "Incluso si no estamos de acuerdo en todo, Kamala Harris reconoce que tenemos más en común de lo que nos separa".

El independiente Kennedy anunció su retiro de las carreras en los estados clave de Arizona, stating that he wouldn't give Harris an advantage. He also expressed his support for Donald Trump. He cited disagreements with his former political base, including free speech, the Ukraine war, and the "war on our children".

Además de esto, el septuagenario criticó la nominación de Harris como candidata presidencial demócrata sin participar en las primarias. Trump aplaudió la decisión de Kennedy como "buen apoyo". "Es un gran tipo", agregó el ex presidente.

Los analistas políticos están divididos sobre el impacto que la decisión de Kennedy tendrá en las elecciones. Sus índices de aprobación son bajos, pero en la actual carrera presidencial ajustada entre Trump y Harris, unos pocos miles de votos en algunos estados clave podrían inclinar la balanza. Dan Kanninen del equipo de campaña de Harris también advirtió que la carrera por la Casa Blanca será "extremadamente ajustada".

A pesar de la decisión de Robert F. Kennedy Jr. de apoyar al ex presidente Donald Trump, que ha causado tensiones en su familia, las hermanas y hermanos de Kennedy han expresado públicamente su apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz.

En un intento por apaciguar a los supporters de Kennedy, el equipo de campaña de Harris intenta ganárselos, con el jefe de campaña Jen O'Malley Dillon diciendo que Harris reconoce las similitudes entre sus supporters y los de Kennedy, a pesar de cualquier diferencia.

Lea también: