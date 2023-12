El "parque de atracciones artístico" que pasó 35 años almacenado

Luna Luna, un "parque de atracciones artístico" que funcionó en la década de 1980 con atracciones diseñadas por artistas legendarios como Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring y Sonia Delaunay, se expone ahora por primera vez en 36 años. La experiencia de la instalación inmersiva, titulada Luna Luna: Forgotten Fantasy, se inauguró el pasado viernes en Los Ángeles.

Al entrar en el amplio almacén de 60.000 pies cuadrados que alberga Luna Luna, los visitantes se sienten transportados instantáneamente a la época en que muchos de los artistas cuyas creaciones se exponen estaban en la cima de su fama: Los vívidos dibujos lineales de Keith Haring rodean su carrusel pintado a mano; el "Árbol encantado" cilíndrico de David Hockney parece sacado de una película de Disney. Zancudos, personajes disfrazados y titiriteros del Bob Baker Marionette Theater, la compañía de teatro infantil más antigua de Los Ángeles, deambulan en homenaje a los malabaristas, giradores de platos, mimos y otros artistas teatrales que contribuyeron al espectáculo en su versión original.

Luces de carnaval iluminan un alucinante columpio de Kenny Scharf, una de las atracciones estrella de Luna Land. Una de las aportaciones de Heller a Luna Land: una capilla de bodas anárquica, donde los visitantes pueden "casarse" con quien quieran o con lo que quieran.

El parque, inaugurado en Hamburgo (Alemania) en el verano de 1987, fue idea del artista, escritor y estrella del pop austriaco André Heller. Más de una década antes, Heller empezó a idear Luna Luna, inspirándose en el parque de atracciones Prater de Viena, su ciudad natal. Su objetivo era crear un mundo en el que el arte fuera accesible -y atractivo- para todos; en una entrevista de 2022 con el New York Times, Heller dijo que esperaba "construir un gran puente entre la llamada vanguardia -los artistas que a veces eran un poco esnobs y no conectaban con las masas- y la llamada gente normal".

Y tras conseguir , según se dice, una subvención de seis cifras de la revista alemana Neue Revue, Heller viajó por todo el mundo para convencer a más de 30 de los creativos más renombrados de la época -una lista en la que también figuraban Ingmar Bergman y Henry Miller- para que colaboraran en Luna Luna.

"La razón por la que todos estos importantes artistas participaron por tan poco dinero fue porque les dije: 'Escuchad, constantemente recibís los mayores encargos; todo el mundo quiere vuestros cuadros o esculturas, pero yo os invito a hacer un viaje de vuelta a vuestra propia infancia", le dijo al comisario Dieter Buchhart en 2016. "Realmente sin excepción todos respondieron diciendo: claro, es un reto bonito y agradable".

Basquiat contribuyó con diseños (que hacían referencia a sus obras anteriores, como dibujos anatómicos) que se pintaron en una noria blanca, cuyo centro era una enorme representación del trasero de un babuino. Dalí construyó Dalídom, un pabellón que contenía un parque de atracciones geodésico con espejos, continuación del parque de atracciones surrealista que creó para la Exposición Universal de Nueva York de 1939.

Kenny Scharf construyó una silla columpio con los colores del arco iris y figuras de dibujos animados, Monika Gilsing diseñó banderas adornadas con sus "Imágenes del viento" y, en una de las exposiciones más curiosas, el "Palacio de los vientos", Heller colaboró con el artista Walter Navratil en una obra en la que los artistas se tiraban pedos en los micrófonos mientras una orquesta tocaba música clásica.

Una feria mundial

Heller tenía grandes planes: Antes de instalarse definitivamente en Viena, Luna Luna debía embarcarse en Hamburgo para dar una vuelta al mundo. Su segunda parada estaba prevista en San Diego (California), pero problemas legales complicaron -y finalmente echaron por tierra- su debut en Estados Unidos tal y como estaba previsto. Heller se endeudó y la Fundación Stephen y Mary Birch, una organización filantrópica, aceptó comprar el parque. Sin embargo, desacuerdos sobre el cobro de la entrada y otras cuestiones hicieron que la fundación se retirara del trato, lo que dio lugar a años de pleitos y litigios. Luna Luna fue cerrado y almacenado en el olvido. (Pero no por el propio Heller, que describió su fascinación insatisfecha por Luna Luna al Times como "como una historia de amor en la que no puedes dejar de tener sueños eróticos").

En 2019, el director creativo Michael Goldberg tropezó con la tradición de Luna Luna en Internet. "Me enamoré al instante", dijo a CNN durante un recorrido por "Luna Luna: Forgotten Fantasy". "Ver a tantos artistas diferentes -tantos movimientos artísticos diferentes, artistas en diferentes etapas de su carrera- unirse para crear algo que me pareció tan convincente". Se puso en contacto con Heller, quien, en un giro fortuito, ya había estado hablando de cómo recuperar Luna Luna con Daniel McClean, un abogado de arte internacional. Goldberg llevó entonces la idea a DreamCrew, la empresa de arte y entretenimiento cofundada por el rapero Drake y su mánager Adel Nur. DreamCrew compró la totalidad de Luna Luna a la Fundación Stephen y Mary Birch por una suma no revelada.

En enero de 2022, se abrieron las cajas de transporte, lo que permitió que las obras de décadas de antigüedad volvieran a ver la luz del día. Pero después de 35 años almacenadas, las atracciones ya no eran funcionales, aunque algunos de los motores originales aún funcionaban. (En la forma actual de Luna Luna, los visitantes pueden entrar en algunas de las instalaciones, pero las atracciones no están homologadas para el uso humano). "No había un modelo para la restauración", explica Lumi Tan, directora del proyecto. "Dado que estas obras se crearon para ser interactivas, nuestro enfoque de conservación pretende reflejar su uso por parte de casi 300.000 visitantes en 1987, en lugar de restaurarlas tal y como eran antes de la inauguración del parque".

Un visitante de "Luna Land: Fantasía olvidada" experimenta los interiores espejados de la instalación "Dalídom" de Dalí.

Este proyecto está en curso; mientras que 16 de las obras están expuestas en "Luna Luna: Fantasía olvidada", incluidas las obras de Basquiat, Haring y Dalí, otras aún se están restaurando.

Además de participar en las atracciones originales, los visitantes pueden ver un archivo fotográfico del desarrollo original del parque y conocer cómo se desenterró y restauró. Se venderán artículos de archivo del Luna Luna original (como camisetas y carteles diseñados por Haring, Hockney y el artista pop Roy Lichtenstein) junto con otros de nuevo diseño para la exposición.

"Sinceramente, no podíamos imaginar una respuesta tan increíble", dijo Goldberg a la CNN en un correo electrónico sobre el fin de semana de apertura de la instalación. "Ver a familias jóvenes, grupos de amigos, parejas en citas, turistas, personas mayores y todos los demás hacer cola antes de que abran nuestras puertas y salir horas después, sonriendo de oreja a oreja, ha sido realmente conmovedor para todo el equipo."

Luna Luna: Forgotten Fantasy estará expuesta hasta la primavera de 2024. Sin embargo, puede que Los Ángeles sea sólo el principio, ya que los nuevos propietarios del parque tienen previsto que artistas actuales aporten atracciones nuevas y totalmente operativas para una gira mundial con el espíritu de la visión original de Heller. (Sin embargo, el propio Heller ya no participa en el renacimiento, después de que el año pasado admitiera a la revista austriaca Falter que había participado en la venta de un cuadro falsamente atribuido a Basquiat como una "broma").

En última instancia, según Goldberg, la nueva exposición invoca el espíritu de la original al tratar de llegar tanto a quienes aprecian el arte como a quienes no saben nada de él. "Luna Luna es algo que puede inspirarte a hacer algo creativo o puede reconectarte con ello", explicó. "En realidad sólo pretende provocar alegría y crear emoción en la gente".

