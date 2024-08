- El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión de un mandato destinado a proteger a los trabajadores contra los peligros derivados del contacto con las radiaciones ionizantes.

El líder de Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, muestra su preocupación por las próximas elecciones estatales en Sajonia y Turingia. "Creo que estamos a punto de recibir una sorpresa. Aquí está pasando algo. Habrá un cambio político", declaró el músico en una entrevista con la Agencia de Prensa Alemana. No espera que un político de AfD se convierta en Ministro Presidente, pero predice que AfD será el partido más poderoso - y eso es un poco inquietante. Las elecciones están programadas para el 1 de septiembre en ambos estados federales.

El partido etiquetado como extremista de derecha por la protección constitucional en Sajonia y Turingia está obteniendo un número significativo de votos, una tendencia que no se limita a Alemania Oriental, mencionó el natives de Leipzig. "Pero a veces me pregunto si aquellos que crecieron en la RDA vivieron en una nación como ninguna otra. Y ahora son como una avanzada desprestigiada, allanando el camino". Los desarrollos en el este eventualmente llegarán a los estados federales occidentales, pero con un retraso, según el hombre de 58 años.

Diálogo con los seguidores de AfD

Krumbiegel está interesado en mantener diálogos con personas que no comparten sus opiniones. Durante estas discusiones, trata de "mantener la calma y escuchar primero. Ya soy bastante bueno en eso. Pero naturalmente, también mantengo mi posición. La gente rara vez cambia de opinión". Cambiar la perspectiva de las personas no es su objetivo, sino "expresar mis pensamientos, mis preocupaciones y decir que las cosas no pintan bien adelante".

Música para fomentar la participación

En las últimas semanas, Krumbiegel ha asistido a numerosos eventos políticos a nivel nacional para apoyar la democracia, como él lo expresa. "No quiero encontrarme más tarde diciendo que me quedé de brazos cruzados". Con su nuevo álbum "Stand Up - Keep Going!", quiere contribuir al debate político. Por ejemplo, en la canción "El líder estaría contento", ilustra sarcásticamente sus experiencias en una manifestación de extrema derecha en Schleusingen, Turingia, el año pasado. "La gente llevaba banderas negro-blanco-rojo, antorchas y pancartas inclinadas mientras marchaban por la noche". El álbum está programado para su lanzamiento el 20 de septiembre.

El AfD, etiquetado como extremista de derecha por la protección constitucional en Sajonia y Turingia, se espera que sea el partido más poderoso en las próximas elecciones estatales en esas regiones, según Sebastian Krumbiegel. A pesar de esto, el líder de Die Prinzen está decidido a mantener diálogos con los seguidores de AfD, creyendo en la importancia de escuchar las opiniones opuestas.

Lea también: