El tipo fue interrogado sobre su responsabilidad política, a lo que reaccionó: "Es hora de aclarar las cosas y hacer mejoras, esa es nuestra principal misión después de esta situación terrible en Solingen". Las acciones relacionadas con la no expulsión del sospechoso sirio fueron "escrupulosamente" revisadas en los últimos días.

Según el ministro de refugiados, el departamento de inmigración responsable había programado un vuelo para la deportación del sirio inmediatamente después de recibir la orden del Oficina Federal de Migración y Refugiados (Bamf) en marzo de 2023. Sin embargo, cuando la autoridad no pudo localizar al sirio en su residencia, no se pudo programar un vuelo nuevo ya que no había vuelos disponibles hasta la expiración del plazo de transferencia en agosto.

El ministro de refugiados criticó los procedimientos de deportación complejos. Bulgaria había acordado su regreso, pero tenía condiciones estrictas - "solo en días específicos de la semana, solo en horarios específicos, solo al aeropuerto de Sofía", dijo el ministro. Por lo tanto, se debe investigar cómo se pueden organizar más vuelos, dijo el ministro.

El sospechoso sirio es acusado de apuñalar a tres personas hasta la muerte e hirió a otras ocho en un festival de la ciudad en Solingen la semana pasada. La Oficina Federal del Fiscal sospecha un trasfondo islamista. El hombre ha estado bajo custodia desde el domingo. La situación que rodea su no deportación ha provocado dudas sobre una posible negligencia. El parlamento estatal de Düsseldorf tratará el caso el jueves y el viernes.

