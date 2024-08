- El Parlamento Europeo apoya la iniciativa de la Comisión de adoptar un reglamento destinado a proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Tras el incidente en Solingen, el Ministro Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), ha solicitado una investigación interna. "Hay muchas preguntas y varias autoridades están involucradas. Esto debe aclararse y, si algo salió mal, debe abordarse con honestidad", declaró Wüst en una entrevista con "Aktuelle Stunde" en la televisión WDR.

Se reveló que al presunto culpable se le había denegado su solicitud de asilo y se le había ordenado expulsión a Bulgaria el año pasado. El sirio había ingresado a la Unión Europea a través de Bulgaria.

Durante el "ZDF" "heute journal", Wüst dijo: "Si se cometió un error en algún lugar, por cualquier autoridad, ya sea a nivel local en Bielefeld o Paderborn, o a nivel estatal o federal, entonces los hechos deben aclararse". Varios organismos están involucrados bajo la supervisión de la Oficina Federal de Migración y Refugiados. "Quiero saber qué salió mal si algo salió mal", dijo Wüst.

Previamente, Wüst había declarado en un comunicado que aún había preguntas sin respuesta regarding the suspect's residency status. En el "WDR", cuestionó por qué la Oficina Federal no había presionado más para expulsarlo a Bulgaria.

Wüst está de acuerdo con la postura de Merz de suspender la admisión de refugiados sirios y afganos

Wüst respaldó la propuesta del líder de la CDU, Friedrich Merz, de suspender la admisión de refugiados sirios y afganos. "Sí, estoy de acuerdo. He estado diciendo durante un tiempo que no podremos manejar el problema de los migrantes y refugiados en las oficinas de gobierno local", declaró Wüst. "La complejidad de la situación es ahora evidente. Las 'deportaciones masivas' del canciller federal suenan atractivas, pero algo debe hacerse".

Tres personas murieron apuñaladas y otras ocho resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, en un festival de la ciudad de Solingen el viernes por la noche. El presunto agresor es un sirio de 26 años. La Fiscalía Federal lo investiga por sospecha de asesinato y afiliación con la organización terrorista Estado Islámico (IS).

El festival de la ciudad donde ocurrió el trágico incidente era un evento animado en Solingen. Dado el incidente, es crucial revisar los procedimientos de manejo de casos de asilo, ya que al presunto culpable se le había ordenado expulsión a Bulgaria anteriormente.

