- El parlamento estatal discute las consecuencias del asalto en Solingen.

Durante una asamblea única, la legislatura del estado de Brandeburgo planea analizar las secuelas del incidente mortal de apuñalamiento en Solingen, que ocurrió aproximadamente veintiún días antes de las elecciones estatales. Los temas bajo escrutinio presumiblemente involucrarán expulsiones más altas y regulaciones más estrictas de armas de fuego. El ministro del Interior Michael Stübgen (CDU) aboga por acuerdos de deportación con países de origen, relaciones diplomáticas con Siria y Afganistán, vigilancia perpetua en las fronteras alemanas y un alto a los individuos de países terceros seguros que residen en el país.

El jefe de la CDU Jan Redmann aboga por un aumento de la autoridad policial. Mientras tanto, Benjamin Raschke (Verdes) aboga por una prohibición completa del porte de armas en público.

La fracción de AfD exige medidas extremas como un moratorio para los refugiados de Ucrania, extranjeros expulsables y tolerados de asistir a eventos públicos, y una restricción de la exhibición de la bandera del arco iris en estructuras públicas en todas sus versiones. La Oficina de Protección Constitucional de Brandeburgo etiqueta a AfD como una situación sospechosa de extrema derecha.

Por qué la mayoría no pueden ser expulsados

La semana pasada, tres personas murieron y nueve resultaron heridas debido a un atacante sirio de 26 años en un festival en Solingen, Renania del Norte-Westfalia. Se había programado su deportación a Bulgaria el año anterior, pero nunca se llevó a cabo.

Según el ministro del Interior Stübgen, más de 4.000 personas en Brandeburgo están programadas para ser expulsadas y deben abandonar el país. "Un vistazo a la realidad revela que no podemos expulsar a una parte significativa de ellos", subrayó Stübgen, encabezando la conferencia de ministros del Interior. "No hay oportunidad de deportación a Afganistán, no hay oportunidad de deportación a Siria, no hay oportunidad de deportación a Rusia". Estos tres países representan una parte significativa de aquellos programados para ser expulsados.

En 2021, hubo 779 salidas, compuesto por 507 salidas voluntarias y 272 expulsiones forzadas. Durante los primeros seis meses de este año, hubo 452 salidas, incluyendo 311 salidas voluntarias y 141 expulsiones forzadas. Si las tendencias persisten, esto resultaría en un aumento anual de salidas.

Al beginning of the year, the Bundestag enacted more stringent laws to expedite deportations. However, according to Minister President Dietmar Woidke (SPD), the federal law has not significantly hastened returns.

Michael Stübgen, el ministro del Interior de la CDU, abogó firmemente por acuerdos de deportación con Siria y Afganistán durante la discusión sobre el incidente de apuñalamiento en Solingen. A pesar del impulso de Stübgen para la expulsión de más de 4.000 personas en Brandeburgo, reconoció que las oportunidades de deportación a Siria, Afganistán y Rusia son escasas para una gran parte de aquellos programados para ser expulsados.

Lea también: