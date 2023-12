El "Parlamento descentralizado" de Banksy se subasta por 12,2 millones de dólares

Anteriormente, el precio más alto que había alcanzado el artista en una subasta fue de 1.870.000 dólares por "Keep it Spotless", una mancha de Damien Hirst que Banksy actualizó con una camarera de hotel pintada con espray. La obra se vendió en Sotheby's Nueva York en 2008.

"Devolved Parliament", el lienzo más grande de Banksy, de 4,5 metros, fue creado en 2009 para la exposición Banksy vs. Bristol Museum, e inicialmente se titulaba "Question Time". Antes de su reaparición en el Museo de Bristol la víspera del 29 de marzo -el "Día del Brexit" original-, el artista anónimo le cambió el nombre, además de retocar algunos detalles del cuadro, apagar las lámparas de la Cámara de los Comunes y darle la vuelta a un plátano sostenido por un chimpancé.

"Lo hice hace diez años. El museo de Bristol acaba de volver a exponerlo para celebrar el día del Brexit", publicó Banksy en Instagram en marzo. "'Ríete ahora, pero un día nadie estará al mando'", añadió el artista, una referencia tanto a la actual agitación del Brexit como a su pintura de 2002 de una hilera de chimpancés, que llevan delantales en los que se lee: "Ríete ahora, pero un día estaremos al mando".

Steve Lazarides, ex agente de Banksy, dijo en una entrevista telefónica que el comprador de "Devolved Parliament" debe haber visto algo más que valor monetario en la pintura. "Tiene que ser algo más que dinero, si no, ¿por qué no invertiría en oro?". dijo Lazarides.

En una subasta anterior de Banksy en Sotheby's, en octubre de 2018, el famoso artista disruptivo realizó un elaborado truco: después de que "Chica con globorojo" se vendiera por 1,4 millones de dólares, la pintura fue parcialmente reducida a cintas por una trituradora oculta dentro del marco.

La obra destrozada pasó a llamarse "El amor está en la papelera", y la casa de subastas se refiere ahora al incidente como "la primera vez que se ha creado una obra de arte durante una venta en directo".

A principios de esta semana, apareció en Croydon, al sur de Londres, una instalación de Banksy a modo de sala de exposiciones con el chaleco a prueba de puñaladas que la superestrella del grime Stormzy lució en julio en su actuación como cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury.

Un folleto publicado en el Instagram de Banksy, titulado "Gross Domestic Product", sugiere que pronto se abrirá una venta en línea. El folleto dice: "Esta tienda ha surgido como resultado de una acción legal. Una empresa de tarjetas de felicitación está tratando de arrebatar la custodia legal del nombre Banksy al artista, a quien se le ha aconsejado que la mejor manera de evitarlo es vender su propia gama de productos de marca."

Fuente: edition.cnn.com