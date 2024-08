El Parlamento de Tailandia vota a favor de Paetongtarn Shinawatra para ser el próximo primer ministro

La votación tuvo lugar dos días después de que el Tribunal Constitucional de Tailandia removiera al ex primer ministro Srettha Thavisin del cargo, en una decisión sorpresa que sumió al reino en una mayor incertidumbre política y suscitó nuevas preocupaciones sobre la erosión de los derechos democráticos.

Paetongtarn, de 37 años, fue nominada como candidata única por la coalición gobernante de su partido Pheu Thai para reemplazar a Srettha. Aún debe ser endorsed por el rey Maha Vajiralongkorn antes de poder asumir oficialmente el cargo y nombrar un gabinete.

Paetongtarn será la segunda primera ministra femenina de Tailandia, después de su tía Yingluck, y la más joven en ocupar el cargo.

Una novata política, Paetongtarn fue una de las tres candidatas a primera ministra de Pheu Thai antes de las elecciones nacionales de mayo de 2023 y hizo headlines a nivel internacional cuando dio a luz solo dos semanas antes de la votación.

Su nombramiento añade otro giro a una saga de varios años que ha sacudido el ya tumultuoso panorama político de Tailandia.

Paetongtarn es la hija menor del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien fue derrocado en un golpe militar en 2006. Thaksin es una de las figuras más influyentes de Tailandia, whose economic and populist policies enabled him to build up a political machine that has dominated Thai politics for the past two decades.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Lea también: