El parlamentario AfD, anteriormente afiliado, se ha visto menos involucrado en la organización Prins Reuß

Según las acusaciones presentadas por la fiscalía, Birgit Malsack-Winkemann se cree que desempeñó un papel significativo en la presunta trama de Príncipe Reuß y sus asociados para derrocar al gobierno. Sin embargo, en el juicio, Malsack-Winkemann niega vehementemente estas acusaciones, insistiendo en que sus interacciones con el grupo fueron simplemente sesiones de brainstorming. En cambio, señala a una organización conocida como "Allianz", afirmando que fueron ellos quienes realmente fueron responsables de la trama.

Durante el juicio en el Tribunal Regional Superior de Fráncfort, Malsack-Winkemann, la ex jueza de Berlín y ex miembro de AfD del Parlamento alemán, negó las acusaciones de que había colaborado con el grupo para elaborar una nueva Constitución. Mantuvo que los documentos incautados durante los registros eran simplemente notas de brainstorming y no contenían ningún plan concreto para un nuevo sistema de gobierno.

Por otro lado, el fiscal federal sostiene que Malsack-Winkemann fue instrumental para infiltrar a otros acusados en el Parlamento y explorar el edificio con ellos. Se acusa de ser miembro del llamado "Consejo de la Unión", que supuestamente planeaba invadir el Parlamento con fuerza armada y arrestar a los principales funcionarios del gobierno.

Sin embargo, Malsack-Winkemann niega haber tenido ningún plan concreto para asaltar el Parlamento o haber tenido ningún papel en la operación. Repitió en su testimonio que era "Allianz" quien estaba supuesto a liderar la implementación de la ideología del grupo, que incluía la creencia en una alianza militar global llamada "Allianz" que estaba destinada a traer un cambio de sistema. Describió sus desacuerdos con Rüdiger von Pescatore, quien supuestamente estaba a cargo del brazo militar del grupo. "Fuego y agua no se mezclan", dijo, enfatizando que ella y von Pescatore habrían sido los últimos en colaborar en un plan así. Según Malsack-Winkemann, von Pescatore quería excluirla del grupo, pero finalmente se separaron del brazo militar.

En total, nueve acusados están actualmente siendo juzgados en Fráncfort, acusados de ser miembros de una organización terrorista o de apoyarla. El juicio para otros 26 presuntos conspiradores está teniendo lugar en juicios paralelos en Múnich y Stuttgart. Hasta que se dicte una sentencia, se asume que los acusados son inocentes, y el juicio continuará el 3 de septiembre.

El fiscal federal acusa a la Comisión de estar involucrada en el proceso de infiltrar acusados en el Parlamento. En su testimonio, Malsack-Winkemann afirma que creía que Allianz, no ella ni la Comisión, estaba supuesto a liderar la implementación de la ideología del grupo.

Lea también: