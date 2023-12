El París Saint-Germain ya "no tiene excusas" para dominar la Liga de Campeones tras fichar a Lionel Messi

La espectacular contratación de Lionel Messi por parte del París Saint-Germain, que sin duda pasará a la historia del fútbol como una de las más impactantes, puso el broche de oro a un verano increíble en cuanto a acumulación de talento.

Pero, ¿podrá esta plantilla dar a Qatar Sports Investments (QSI), que compró el PSG en 2011, la Liga de Campeones, el trofeo que más ansían los propietarios, pero que hasta ahora se les ha escapado?

El fichaje deMessi por el PSG no sólo proporciona a Qatar otra pluma en su gorra futbolística, sino que -dado el estatus del argentino como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos- también sitúa al club y a sus propietarios considerablemente más cerca de lograr su objetivo final.

Los fichajes del cotizado guardameta Gianluigi Donnarumma, del viejo adversario de Messi Sergio Ramos, de Georginio Wijnaldum y de Achraf Hakimi, sumados a una plantilla ya de por sí repleta que incluye a Neymar y Kylian Mbappé, significan que el PSG será sin duda el gran favorito para levantar la Liga de Campeones esta temporada.

"QSI compró el PSG en 2011 porque quería una mayor exposición para el país antes de una eventual Copa del Mundo", dijo Christian Nourry, fundador de Get French Football News, a CNN Sport.

"Esa Copa del Mundo está llegando ahora, es sólo el próximo año, pero lo que ha sucedido en el transcurso de esta década es que hemos visto a Al Thani, el propietario, enamorarse de este club, realmente tomando mucho interés en esto", agregó Nourry, refiriéndose al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

"Es mucho más que un proyecto favorito para él, y ha visto esta oportunidad de crear potencialmente la mayor troika atacante que hemos visto en el fútbol moderno con Mbappé, Neymar y Messi, pero ahora tampoco hay excusas".

En el PSG, Messi trabajará a las órdenes del entrenador Mauricio Pochettino, ex jugador del club parisino y compatriota argentino.

"Mauricio Pochettino debe ganar absolutamente todo, incluida la Liga de Campeones, y debe hacerlo con estilo, porque el París Saint-Germain ha tenido muchas dificultades para hacerlo con estilo, con un estilo de juego muy contragolpeador durante las dos o tres últimas temporadas", añadió Nourry.

Sin presión, Mauricio.

El PSG es "ideal" para Messi

Pero es un sentimiento con el que Messi parece estar de acuerdo.

En una entrevista concedida a la CNN tras su llegada a París, el argentino afirmó que cree que el PSG es el lugar "ideal" para ganar por fin otro título de la Liga de Campeones.

A pesar de sus constantes actuaciones individuales superlativas a lo largo de los años, la única mancha en su historial en las últimas temporadas ha sido su incapacidad para llevar de nuevo al Barcelona al premio más codiciado del fútbol europeo, aunque se argumenta ampliamente que la ineptitud del club catalán para construir una plantilla adecuada a su alrededor fue la causa fundamental de ello.

Sin embargo, no será el caso del PSG, un club repleto de talento y con un deseo visceral de ganar la primera Liga de Campeones de su historia.

"Para mí, a nivel personal, me encantaría ganar otra Liga de Campeones, como ya he dicho en años anteriores, y creo que he llegado al lugar ideal que está preparado para ello", declaró Messi a la CNN.

"Tenemos los mismos objetivos. Tiene jugadores impresionantes, una de las mejores plantillas del mundo y ojalá podamos conseguir ese objetivo que tanto quiere París, que tanto quiero yo y ojalá podamos disfrutarlo también con la gente de París."

La nueva delantera del PSG, formada por Messi, Neymar y Mbappé, es sin duda el ataque más talentoso del fútbol mundial, y dará pesadillas a los defensas y entrenadores rivales que intenten conjurar formas de detenerlos.

"Todo va a girar en torno a cuántos goles y asistencias está consiguiendo [Messi] en comparación con Kylian Mbappé y Neymar", afirma Nourry. "¿Quién va a asumir la mayor parte de esa responsabilidad? Estoy impaciente por saberlo".

Fuera del terreno de juego, sin embargo, ya se han planteado preguntas sobre las finanzas del PSG y sobre cómo el club ha podido sortear la normativa del Juego Limpio Financiero (FFP).

"Siempre estamos atentos al Fair Play Financiero. Es lo primero que comprobamos con la gente comercial, financiera y legal antes de fichar a alguien", dijo el presidente y consejero delegado del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a la prensa el miércoles, cuando Messi fue presentado oficialmente.

Cuando comenzaron a circular los rumores sobre la llegada de Messi, se sugirió que el PSG tendría que deshacerse de Mbappé -al parecer al Real Madrid- para equilibrar las cuentas. El club francés, sin embargo, ha insistido en que eso está lejos de ser así.

"El mensaje del París Saint-Germain en torno a Kylian Mbappé es claro: las dos situaciones no están vinculadas", afirma Nourry. "A Mbappé le quedan 12 meses de contrato. De hecho, el París Saint-Germain confía en que este fichaje le anime más a firmar una nueva ampliación.

"El argumento que se escucha mucho en la capital de Francia en este momento es: ¿por qué ir este verano o el próximo al Real Madrid para jugar al lado de Karim Benzema y Vinícius Júnior, cuando podría pasar las próximas tres temporadas al lado de Neymar y Lionel Messi para su desarrollo. Creo que es un argumento bastante sólido".

Las normas del fútbol francés permiten a los clubes operar con una masa salarial cercana al 100% de sus ingresos anuales, muy lejos de las estrictas normas españolas que acabaron forzando la marcha de Messi del Barcelona.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, también ha relajado su normativa sobre la FFP desde el brote de Covid-19, permitiendo a los clubes operar con pérdidas anuales de más de 35 millones de dólares siempre que puedan demostrar que se debieron a la pandemia.

"Dicho esto, el París Saint-Germain ha prometido realizar ventas de jugadores por valor de 180 millones de euros (211 millones de dólares) este verano a la DNCG, el organismo de control financiero del fútbol francés", explica Nourry.

Y como el mercado de fichajes se ha movido muy, muy lentamente para la mayoría de los clubes, creo que va a ser complicado".

"Pero el París Saint-Germain quiere vender -o está abierto a vender- entre 12 y 14 jugadores, entre los que se incluyen estrellas menores como Mauro Icardi y Pablo Sarabia, pero [no hay] intención de vender a un jugador clave este verano en París".

¿Un impulso para el fútbol francés?

Puede que los únicos que se estén relamiendo tanto con la llegada de Messi como los seguidores del PSG sean los responsables de la primera división francesa, la Ligue 1, y de Amazon.

"La llegada de Lionel Messi aumentará el atractivo y la visibilidad de nuestro campeonato en todos los continentes", declaró el miércoles el presidente de la Ligue 1, Vincent Labrune, en un comunicado.

"Este acontecimiento único es el resultado de la estrategia de la dirección del París Saint-Germain, que ha permitido al club parisino convertirse en 10 años en una de las mayores franquicias del deporte mundial".

"En nombre del fútbol profesional francés, quiero dar las gracias al presidente y director general del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, por hacer posible este sueño", añadió Lebrune, que terminó su declaración con tres palabras: "¡Messi es mágico!".

Nourry califica el fichaje de "gran sorpresa" para el fútbol francés, pero sin duda es bien recibida, dadas las dificultades financieras que ha atravesado la liga en los últimos 18 meses.

La Ligue 1 no solo tuvo que lidiar con las implicaciones de ser la única de las cinco principales ligas europeas que no pudo terminar la temporada 2019/20 debido a Covid, sino también con el colapso del socio de transmisión Mediapro, que había estado pagando casi mil millones de dólares al año por los derechos de transmisión.

Desde entonces, Amazon se ha hecho con la mayoría de los derechos de retransmisión, unos ocho partidos a la semana, en un acuerdo que, según el Financial Times, asciende a 323 millones de dólares por temporada, mientras que la cadena francesa Canal+ pagará 390 millones por temporada por dos partidos a la semana.

"Es una gran oportunidad para el París Saint-Germain, y esperamos que dé mucha publicidad a la Ligue 1", afirma Nourry. "Porque este año, con la caída de Mediapro, hemos perdido un 50% de los derechos de televisión con respecto al año pasado.

"Así que hay mucha expectación en Francia, pero probablemente no va a impedir que unos siete u ocho clubes de la división esta temporada no puedan devolver los préstamos que pidieron durante Covid-19".

Sin embargo, Kieran Maguire, autor de "El precio del fútbol", cree que, aunque el PSG recibirá sin duda un impulso financiero con el fichaje de Messi, no será necesariamente el caso de la Ligue 1.

Maguire opina que la falta de competitividad en la parte alta de la liga, creada por el desembolso financiero del PSG este verano, hará que el interés de las cadenas de televisión "disminuya bastante rápido" y sigue sin estar convencido de que el fichaje de Messi "creará una larga cola" de pretendientes desesperados por pagar los derechos de televisión.

"El PSG se beneficiará porque ya lo vimos anoche (se vendieron 150.000 camisetas en siete minutos), así que se beneficiará de poder generar más dinero los días de partido", dijo a la CNN. Incluso si no suben el precio de las entradas normales, el departamento comercial podrá fijar su propio precio para los paquetes de hospitalidad".

"Si quieres ir a este palco -si eres una gran firma de abogados o contables o un banquero de inversión y quieres entretener a un cliente- tenemos a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar a la cabeza. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Así que creo que podrán aumentar sus ingresos".

Dado el considerable talento de Messi y que el PSG cuenta ahora con el que posiblemente sea el mejor trío atacante de la historia, Maguire afirma que también parece probable que el club gane más dinero en premios por alcanzar las últimas fases de la Liga de Campeones.

"Así que creo que hay muchos beneficios para el club", explica. Pero para el fútbol francés en su conjunto, sí, habrá un interés mediático inicial y un valor de curiosidad ligado a su contratación, [pero] si eso se convertirá en aumentos significativos del valor de un acuerdo de retransmisión... no estoy tan seguro". no estoy tan seguro".

