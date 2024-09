- El papel de la ciudadanía determina el acceso de MSC a HHLA

El Parlamento de Hamburgo finalizará su postura el miércoles (a partir de las 13:30 horas) regarding the contentious involvement of the globe's largest shipping firm, MSC, in the port logistics provider, HHLA. La alianza de izquierda-verde es predecible que impulse este acuerdo en la segunda y decisiva votación con su mayoría de dos tercios. La decisión estaba inicialmente programada para la última sesión antes del receso de verano, pero fue obstaculizada por la oposición.

La administración de izquierda-verde de Hamburgo tiene como objetivo incorporar la Mediterranean Shipping Company (MSC) para fortalecer la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) y el manejo de contenedores. La ciudad mantendrá el 50.1% y MSC el 49.9% de la empresa. Anteriormente, la ciudad poseía aproximadamente el 70%, mientras que el resto estaba en libre flotación.

Como parte del acuerdo, MSC planea aumentar su volumen de carga en los terminales de HHLA a partir del próximo año y casi duplicarlo a un millón de contenedores estándar al año en 2031. La corporación naviera suiza también tiene la intención de establecer una nueva sede alemana en Hamburgo y, en colaboración con la ciudad, aumentar el capital de HHLA en 450 millones de euros.

El sindicato Verdi, los estibadores y numerosos expertos se oponen firmemente a este acuerdo. Desde su perspectiva, no solo están en peligro los empleos en HHLA, sino también en otras empresas portuarias, como las operaciones portuarias generales y las operaciones de amarre. Además, MSC Would essentially gain extensive veto powers through this deal.

