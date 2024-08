El Panel de Medio Ambiente, Salud y Protección al Consumidor ha aprobado numerosas modificaciones.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, critica las estrategias del Ministro Federal del Interior, Nancy Faeser, para combatir los delitos con cuchillos en Alemania, considerándolas débiles. En una entrevista con el "Rheinische Post", Wegner dijo: "No deberíamos centrarnos en el tamaño y la longitud de los cuchillos, sino hablar de las causas y los grupos detrás de estos delitos, y asegurar que nadie porte cuchillos en absoluto".

Wegner, un político de la CDU, expresó su fuerte apoyo a una prohibición total del porte de cuchillos. Admitió que aplicar una prohibición así en una ciudad como Berlín sería difícil, pero se refirió al éxito de las patrullas conjuntas de la policía federal y de Berlín en las estaciones del U-Bahn y S-Bahn, sugiriendo que se deben intensificar estos esfuerzos.

"No es solo cuestión de cuchillos de bolsillo"

Según el jefe de policía de Berlín, los perpetradores son en su mayoría jóvenes, varones y de origen migratorio. Wegner agregó: "Cuando hablamos de ataques con cuchillos, no estamos hablando de cuchillos de bolsillo. Hay una circulación de cuchillos de combate y hasta machetes. Aquellos que llevan un cuchillo están dispuestos a usarlo. Por lo tanto, debemos actuar con decisión".

En una entrevista con ntv.de en junio, la jefa de policía de Berlín, Barbara Slowik, mencionó que las estadísticas delictivas de la policía distinguen entre sospechosos alemanes y no alemanes. En general, los delitos violentos han aumentado en los últimos años, incluyendo aquellos cometidos por ofensores no alemanes en la capital, según Slowik. Los no alemanes están sobrerepresentados. "En resumen, la violencia en Berlín es joven, masculina y tiene un origen no alemán", dijo Slowik. Esta tendencia también se aplica a la violencia con cuchillos.

La ministra federal del Interior, Nancy Faeser, podría considerar involucrar más a la policía en abordar el problema, dado el aserto de Wegner de que el origen y los grupos detrás de los delitos con cuchillos son cruciales. Ante el aumento de los ataques con cuchillos, es esencial que las fuerzas del orden luchen contra la circulación de cuchillos de combate y machetes, como destacó la jefa de policía de Berlín.

