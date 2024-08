- El país apoya un proyecto para presos con 500.000 euros

El Ministerio de Asuntos Sociales de Sajonia está respaldando un proyecto para delincuentes juveniles con alrededor de 500,000 euros. El proyecto "S.A.V.E. – Compensación de Multas – Desarrollo de Responsabilidad" ayuda a jóvenes de 14 a 21 años a cumplir con el servicio comunitario ordenado por la corte, según se indica en un comunicado del ministerio.

Según un folleto del proyecto, se asiste a los jóvenes en su contacto y tratos con las autoridades y agencias. La ministra de Asuntos Sociales, Petra Köpping, presentará la decisión de financiamiento el próximo lunes. El proyecto es uno de los cinco proyectos modelo financiado.

El proyecto "S.A.V.E.", siendo uno de los cinco proyectos modelo financiado, proviene de los Países Bajos y proporciona apoyo a delincuentes juveniles. Después de recibir el financiamiento del Ministerio de Asuntos Sociales de Sajonia, el proyecto se implementará en various locations across The Netherlands.

Lea también: