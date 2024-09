El padre de un estadounidense cautivo de Hamas considera que los ataques del Líbano añaden dolor adicional a su sufrimiento existente.

Adi Alexander, cuyo hijo Edan Alexander está siendo retenido, expresó sus preocupaciones en una entrevista en "The Lead with Jake Tapper", instando a poner fin a este ciclo de violencia.

Israel no ha reconocido la responsabilidad de los ataques, pero CNN informó que la operación del martes fue una colaboración entre el IDF y el Mossad.

Alexander y otros familiares de los rehenes estadounidenses del grupo terrorista se reunieron con Tapper el miércoles a medida que se acerca el primer aniversario del brutal asalto del 7 de octubre de Hamas. Por ahora, parece poco probable un acuerdo de paz para liberar a los rehenes y cesar los combates en Gaza.

En lugar de eso, el conflicto parece estar escalando. El jueves, Israel atacó objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró una "nueva era de conflicto" el miércoles.

Durante las discusiones del alto el fuego, Alexander instó al presidente Joe Biden a tener una conversación difícil con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugiriendo que debería dejar de mover los objetivos y socavar a su propio equipo negociador.

"Esta conversación debe tener lugar de inmediato", añadió.

Netanyahu está programado para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, pero una fuente le dijo a CNN que no se reunirá con Biden.

Biden sugirió en una ocasión que Netanyahu está prolongando el conflicto para obtener beneficios políticos.

Iris Weinstein Haggai, whose parents lost their lives on October 7, urged the US government to do more.

"It's simply unacceptable that we're not doing everything within our power to pressure all nations and the international community to put pressure on Hamas and release these innocent captives, who are rotting away," Weinstein Haggai said.

Several hostage family members are currently in Washington, with the October 7 anniversary rapidly approaching. They discussed the lack of progress in ceasefire talks with national security adviser Jake Sullivan on Wednesday.

Their visit comes after the Israeli military retrieved the bodies of six hostages, including Israeli-American Hersh Goldberg-Polin, from Hamas-controlled tunnels in Gaza. Just before Goldberg-Polin's death was confirmed, his parents pleaded for his safe return at the Democratic National Convention.

Ronen Neutra, father of Omer Neutra, expressed his horror over Goldberg-Polin's death on Wednesday.

"Where is the outrage? How can an American be murdered yet there are people celebrating Hamas in the streets of New York? It's the same organization that just killed an American. So, where is the outrage?" he questioned.

"I don't think I have high hopes for Netanyahu," Neutra added. "His words in Israel and his statements in front of the American public don't align."

Jonathan Dekel-Chen, father of another American hostage Sagui Dekel-Chen, admitted that his expectations for a resolution in negotiations are minimal.

"All Israelis have grown weary of listening to Netanyahu because it's clear that there's a disconnect between his commitment to securing the return of the hostages and his actions," Dekel-Chen explained.

"It's apparent to me, at least, that he's attending the United Nations General Assembly primarily for domestic consumption in Israel," he concluded. "What he says there, unfortunately, may not be well-received in the General Assembly."

