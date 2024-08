El padre de Lamine Yamal fue apuñalado en el estacionamiento.

En el Campeonato Europeo de la UEFA, el delantero español de 17 años Lamine Yamal causó revuelo. Ahora, se dice que su padre ha sido apuñalado cerca de Barcelona.

El padre del promesa del fútbol español Lamine Yamal ha sido presuntamente atacado con un arma blanca. Los medios españoles informan que Mounir Nasraoui fue apuñalado en un aparcamiento del municipio de Mataró, a 30 kilómetros al norte de Barcelona, la tarde del miércoles.

El periódico español "La Vanguardia" informó, citando fuentes anónimas, que Mounir Nasraoui fue trasladado de inmediato al Hospital Can Ruti de Badalona. Sufrió varias puñaladas y se encuentra en estado grave pero estable. No corre peligro su vida. Según "La Vanguardia", los investigadores pudieron entrevistar a varios testigos la misma noche y se realizaron arrestos. Sin embargo, los móviles detrás del ataque siguen sin estar claros. La policía local no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

España ganó el título en la Eurocopa en Alemania. En la final contra Inglaterra, Yamal marcó el gol inicial. El delantero del Barcelona también fue nombrado mejor jugador joven del torneo - un día después de cumplir 17 años. Yamal estaba previsto que comenzara la nueva temporada con el FC Barcelona y el antiguo entrenador de Alemania Hansi Flick este sábado contra el FC Valencia. Todavía está por ver si el jugador de 17 años estará en la alineación.

A pesar de su prometedora carrera futbolística con el FC Barcelona y los recientes reconocimientos, el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, sufrió un trágico incidente cerca de Barcelona. Los informes indican que Nasraoui fue apuñalado en Mataró, lo que llevó a varias hospitalizaciones e investigaciones.

