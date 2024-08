- El padrastro reacciona al arresto

El padrastro de Matthew Perry, John Bennett Perry (1941-2018), ha hablado sobre los últimos avances en la muerte del actor. Cinco personas han sido arrestadas por presuntamente suministrar a Perry la sedativa ketamina, lo que finalmente llevó a su muerte en octubre de 2023. "Estamos y seguimos devastados por la muerte de Matthew, pero ha sido algo reconfortante saber que la ley ha tomado su caso muy en serio", dijo Keith Morrison en un comunicado obtenido por "Entertainment Weekly".

La familia del protagonista de "Friends" está satisfecha de que "se está haciendo justicia y agradecemos el trabajo extraordinario de las diversas agencias whose employees have investigated Matthew's death". Esperan que "los proveedores descuidados de drogas peligrosas" sean disuadidos de sus actividades por la prosecution estricta.

Director entre los acusados

Matthew Perry fue encontrado sin vida en la bañera de hidromasaje de su casa el 28 de octubre de 2023. El informe de autopsia reveló que una sobredosis de ketamina en su sangre llevó a su ahogamiento. El 15 de agosto se anunció que cinco personas habían sido arrestadas en relación con su muerte, quienes se sospecha que le suministraron la sustancia y se beneficiaron de su adicción: el asistente personal de Perry, dos médicos, un traficante de drogas y un amigo cercano del actor de televisión, quien presuntamente actuó como intermediario para obtener ketamina.

El último es Erik Fleming (54) - y no es un desconocido. Fleming trabajó anteriormente en Hollywood, según "The Hollywood Reporter", como director y propietario de una productora. Dirigió la película infantil de 1999 "Trouble with Pigs" con Scarlett Johansson (39) y Eva Mendes (50) en los papeles principales.

Fleming se declaró culpable el 8 de agosto de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en la muerte. Admitió haber distribuido 50 viales de ketamina, la mitad de los cuales se distribuyeron cuatro días antes de la muerte de Perry. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión por estos delitos.

