Un menor de 13 años de Bremen, presuntamente golpeado y gravemente herido por un coche deportivo en la isla de Rügen, ha sido dado de alta en el hospital. La alta se produjo el sábado, confirmó un portavoz policial. El coche deportivo y su conductor siguen siendo buscados. "Hemos recibido algunas pistas y actualmente las estamos siguiendo", dijo el portavoz.

Los propietarios de coches deportivos de la zona están siendo investigados. El vehículo se está buscando en aparcamientos y garajes, y se están contactando con ellos. "También esperamos que el propietario del coche deportivo se presente", añadió el portavoz. Según ella, siete adolescentes fueron testigos del incidente. Desafortunadamente, ninguno de ellos pudo recordar el número de matrícula.

Niño enviado volando por el aire

El miércoles por la tarde, en el pueblo de Prora (municipio de Binz), un conductor de un coche deportivo supuestamente condujo deliberadamente hacia el niño, según los informes policiales. El conductor luego huyó del lugar. El estudiante de 8º curso de Bremen, que estaba con otros siete estudiantes, supuestamente provocó al conductor con un gesto antes.

El conductor luego supuestamente dio la vuelta después de unos metros y condujo hacia el niño a alta velocidad, con una maniobra de dirección intencional, según los testigos oculares. En la colisión frontal, el estudiante fue lanzado varios metros por el aire antes de caer en una zona verde. Sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero al hospital. La Policía Criminal ahora investiga por los delitos de lesiones graves y fuga del lugar del accidente.

