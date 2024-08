El origen del acuerdo entre Hitler y Stalin

En realidad, son adversarios implacables. Sin embargo, en agosto de 1939, Hitler y Stalin firman un acuerdo a pesar de su hostilidad. Este tratado, firmado en secreto, divide finalmente Europa Oriental entre ellos. Para la política de apaciguamiento de Europa Occidental, esto es catastrófico. Para Hitler, allana el camino para su enfrentamiento con Polonia.

Maxim Litvinov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, advierte firmemente a la Liga de Naciones en 1936, afirmando que las ideologías de Adolf Hitler, tal como se indican en su libro "Mein Kampf", no son meras declaraciones sino claras indicaciones de sus intenciones. Sin embargo, las advertencias de Litvinov son ignoradas por la comunidad internacional durante un tiempo.

Tres años después, en 1939, Hitler desata la Segunda Guerra Mundial, causando una devastación y pérdida de vidas extensas en Europa. La existencia del Pacto Hitler-Stalin, firmado hace 80 años, sirve como un recordatorio sombrío de que la guerra no fue un destino inevitable. El tratado de no agresión entre Alemania Nazi y la Unión Soviética, que consistía en Joseph Stalin, se firmó en las horas previas del 24 de agosto de 1939. Este tratado hizo posible la invasión de Polonia por parte de Alemania Nazi unos días después.

Hitler había anticipado la guerra desde su ascenso al poder en 1933 y se había preparado activamente para ella. Al violar gradualmente el Tratado de Versalles, aceleró la rearme de Alemania. A partir de 1938, emprendió una política expansionista agresiva, anexando Austria al Reich alemán. Luego presiona a las potencias occidentales para que cedan el Sudetenland en la República Checa a Alemania mediante el Acuerdo de Múnich. Solo seis meses después, en marzo de 1939, la Wehrmacht toma el control de la parte restante de Checoslovaquia y establece un régimen proalemán en Eslovaquia.

El despido de Litvinov

El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética intentó establecer un sistema de seguridad colectiva, un pacto que involucraba a la Unión Soviética y a las potencias europeas occidentales unidas para rodear a Hitler. Sin embargo, Bretaña y Francia se negaron a establecer una alianza militar con la Unión Soviética debido a reservas ideológicas y renuencia. Chamberlain, el primer ministro británico, aún estaba ansioso por fomentar un acuerdo con Hitler para sofocar sus ambiciones.

Si la intervención era necesaria es un tema de debate entre los historiadores. Argumentan que la invasión de la Wehrmacht en el Rinland en 1936 representó un punto de inflexión crítico, uno que habría permitido a las potencias occidentales establecer límites para Hitler si hubieran respondido decididamente. En cambio, retrasan y se pierde un tiempo valioso mientras Alemania fortaleció significativamente su poderío militar. Para 1939, se vuelve cada vez más evidente que la política de apaciguamiento de Bretaña y Francia ha fallado.

El esfuerzo de Litvinov para forjar una alianza contra Hitler también tropieza. Aislada, la Unión Soviética incluso se niega a participar en la Conferencia de Múnich junto a su aliado, la República Checa. En mayo de 1939, Stalin reemplaza a Litvinov con Vyacheslav Molotov, un leal designado. Litvinov pasa a servir como embajador en los Estados Unidos.

Sin embargo, el cambio de personal envía un mensaje mixto a Alemania: tanto Litvinov, un judío y hijo de una familia bancaria, es destituido del poder, como Stalin pone fin a sus intentos de mejorar las relaciones con Bretaña y Francia. La inacción de las potencias occidentales anima a Alemania Nazi a discutir con la Unión Soviética.

La carta personal de Hitler a Stalin es bien recibida en Berlín. Recientemente, se han recibido declaraciones de apoyo de Londres y París para Polonia en caso de un ataque, por lo que Alemania Nazi corre el riesgo de una guerra en dos frentes. Una alianza con Stalin abordaría este problema. El ritmo lento de las potencias occidentales en negociar con la Unión Soviética es beneficioso para Alemania: cada retraso fortaleció virtualmente la posición de Alemania. Cuando finalmente se programan las negociaciones, los representantes británicos y franceses eligen viajar por mar, una elección que consume tiempo precioso. La negativa del gobierno polaco para que el Ejército Rojo pase por su territorio también obstaculiza el progreso en las negociaciones, que finalmente se posponen el 21 de agosto.

Mientras tanto, Alemania se vuelve cada vez más activa en sus esfuerzos diplomáticos para consolidar una alianza con la Unión Soviética. Se hacen acuerdos confidenciales y ofertas, y finalmente Hitler escribe directamente a Stalin para acelerar un acuerdo. Este paso inusual da sus frutos: el 23 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, visita Moscú con un proyecto de tratado y es recibido en una audiencia privada sorpresa con Stalin.

Las negociaciones continúan hasta altas horas de la noche hasta las primeras horas del 24 de agosto, cuando finalmente Ribbentrop y Molotov firman el Pacto de No Agresión Germano-Soviético en presencia de Stalin. Un protocolo secreto adjunto a este tratado delimita las esferas de influencia de ambas naciones en Europa Oriental. La Unión Soviética recupera territorios que había perdido después de la Primera Guerra Mundial, incluyendo Polonia Oriental y los estados bálticos. Alemania también se beneficia: obtiene un respiro de la amenaza de una guerra en dos frentes y acceso a materias primas de la Unión Soviética, tal como se establece en un acuerdo económico Recently signed, which would make the country self-sufficient should the United Kingdom impose a maritime blockade. La invasión de Polonia ahora es factible.

La alianza entre Stalin y Hitler sigue siendo un misterio, con diversas teorías en circulación. ¿Fue debido a preocupaciones de seguridad, ya que la Unión Soviética también enfrentaba la amenaza de un doble ataque por parte de Alemania y Japón, que ya estaban cerca de Siberia? O tal vez Stalin estaba preocupado por una alianza que se estaba forming entre Berlín, Londres y París en contra de su propio país. Una perspectiva alternativa sugiere que Stalin buscaba ganar tiempo, utilizando el pacto para rearme y prepararse para un posible ataque alemán. Molotov respaldó esta versión más tarde. En ese momento, el Ejército Rojo estaba debilitado, después de que Stalin ejecutara a todo el Estado Mayor en 1937. En 1941, cuando Hitler atacó finalmente a la Unión Soviética, el Ejército Rojo todavía estaba pobremente equipado para responder.

El pacto envió ondas de choque por toda Europa, con muchos comunistas consternados ante la alineación de Stalin con los fascistas, a quienes recently habían luchado en la Guerra Civil Española. El movimiento dejó a Gran Bretaña y Francia en una situación diplomática difícil, lo que los llevó a reiterar sus compromisos con Polonia. Desafortunadamente, estas promesas no se cumplieron, y Polonia se encontró bajo la invasión alemana, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, y la entrada del Ejército Rojo en sus territorios orientales. Como resultado, cientos de miles de polacos fueron deportados por la policía secreta soviética, con decenas de miles perdiendo sus vidas - un episodio trágico que todavía influye en las relaciones ruso-polacas. Los estados bálticos también sufrieron un destino similar.

En Moscú, la existencia del protocolo secreto se negó inicialmente hasta la década de 1990. Aunque su contenido se había conocido en el Oeste desde la década de 1940, la evidencia escrita no fue accesible hasta 1992, cuando finalmente se publicó. Lamentablemente, no hubo un debate sustancial al respecto. Más tarde, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien más tarde ordenaría la invasión de Ucrania en febrero de 2022, defendió el tratado, stating que servía las necesidades de seguridad de la época. Sin embargo, no mencionó el papel que jugó en desencadenar la Segunda Guerra Mundial.

