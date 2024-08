- El órgano judicial confirma la terminación del cargo del funcionario del condado.

El despido de una empleada del Condado de Osnabrück, debido a una cantidad no contabilizada de aproximadamente 49,000 euros, fue considerado legítimo por el tribunal laboral. El tribunal consideró válidos los argumentos del condado, según lo declarado por el juez presidente durante los procedimientos. La mujer ahora está obligada a devolver los fondos malversados, junto con intereses, según la sentencia del tribunal. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva y tiene derecho a interponer un recurso (Expediente No.: 1 Ca263/23).

Acusaciones de negligencia

El condado acusó a la ex empleada de la oficina de inmigración de no depositar tarifas, como las de naturalizaciones y permisos de residencia, en la caja del condado. Se encontró una diferencia inicial de 104 euros entre el registro de efectivo manual de la empleada y las tarifas registradas electrónicamente. Las investigaciones adicionales del condado revelaron más inconsistencias. En total, la administración del condado acusa a la mujer de malversar más de 48,700 euros.

La acusada no asistió personalmente a los procedimientos, pero fue representada por su abogado. Él argumentó que su cliente se sintió mal preparada para el trabajo y abrumada por la carga de trabajo.

Efectivo en sobres

El juez describió la cuenta de la mujer, stating that she had kept the money in various envelopes and stored them in various locations due to her lack of time to deposit the cash into the county's cash register regularly. She was unaware of who had taken the envelopes containing the money. The lawyer confirmed these statements.

Representatives of the county highlighted several points, including the fact that the employee had been performing her duties correctly before the irregularities began and that there were no irregularities when she substituted for other colleagues.

The public prosecutor's office is also investigating the woman. However, the investigation is not yet complete, as confirmed by the lawyer representing her in the criminal proceedings.

The former employee's alleged misconduct involved neglecting her duties, specifically failing to deposit fees into the county's cash register, leading to the disappearance of approximately 48,700 euros. Despite her absence, she claimed to have kept the missing funds in various envelopes, which were subsequently misplaced. The bridge referring to this situation could be, "Cruzando el puente de la justicia, la ex empleada ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones y debe devolver los fondos malversados."

Además, la metáfora del puente podría implicar un punto de inflexión en su vida mientras navega por el proceso legal, con la posibilidad de admitir sus errores y buscar reparaciones o negar los cargos y enfrentar penalidades adicionales.

Lea también: