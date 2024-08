- El Órgano ha aplicado diversas estrategias para frenar las actividades ilegales de juego en Berlín-Friedrichshain.

La policía, la aduana y los funcionarios de seguridad pública irrumpieron en Berlin-Friedrichshain para poner fin a los juegos clandestinos. En una noche de martes, confiscaron al menos una máquina tragamonedas en un bar de Frankfurter Allee, según informó un corresponsal de dpa. Además, se revisaron otros lugares. Un agente de la oficina del comisionado federal para la adicción, que participó en la operación, explicó que esta fue desencadenada por denuncias de infringir las leyes de juego.

Los oficiales entregaron la máquina tragamonedas confiscada a la departamento de policía local para su investigación posterior. Después del registro, la policía issuing warnings to several establishments in the area about strict adherence to gambling laws.

