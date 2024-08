- El organizador del festival contempló varios planes de asesinato durante el evento.

Tras el incidente mortal por apuñalamiento en un festival local en Solingen, el jefe de la Oktoberfest de Múnich, Clemens Baumgärtner del partido CSU, tiene la intención de reevaluar el plan de seguridad para la Oktoberfest de Múnich. "Naturalmente, hemos examinado los hechos en Solingen y evaluaremos si son necesarios cambios en nuestra estrategia de seguridad para la Wiesn", dijo el jefe de Asuntos Económicos de Múnich. "Solingen no nos desvía por completo del camino y no es necesario un cambio total de planes ya que este tipo de situaciones ya están contempladas en nuestra estrategia de seguridad. Sin embargo, sería descuidado no volver a examinarlo todo de nuevo". Las áreas para posibles modificaciones se determinarán "durante consultas internas". La Oktoberfest de Múnich es mundialmente conocida como la mayor fiesta popular y comienza este año el 21 de septiembre.

Las autoridades en Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra Solingen, han trasladado el caso del ataque por apuñalamiento a la fiscalía federal. El sospechoso bajo investigación - un solicitante de asilo de Siria que debería haber sido deportado - enfrenta cargos de asesinato y presunta afiliación a la organización terrorista Estado Islámico (IS).

En respuesta a las preocupaciones de seguridad suscitadas por el incidente en Solingen, los funcionarios de Múnich están considerando ajustes en las medidas de seguridad para el próximo Festival del Pueblo, más conocido como la Oktoberfest de Múnich. Dado el renombre de la Oktoberfest como una de las mayores fiestas populares del mundo, garantizar la seguridad sigue siendo una prioridad clave.

