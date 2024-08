- El organismo regulador, BER, inicia una demanda contra Last Generation, buscando una compensación.

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo toma medidas legales contra miembros de "The Last Generation" para obtener una compensación monetaria. Un portavoz del aeropuerto declaró: "Después de una acción disruptiva realizada por miembros de 'The Last Generation' en noviembre de 2022, la autoridad del aeropuerto busca daños de seis individuos asociados con el grupo". La demanda se presentó presuntamente ante el Tribunal Regional de Cottbus.

El Tribunal Regional aún no ha autenticado la demanda. Se espera una respuesta a la demanda. Según BER, la compensación total estimada asciende a unos 33,000 euros. Esta cantidad cubre solo los gastos incurridos por el aeropuerto debido a la reanudación de las operaciones de vuelo y los ingresos perdidos por los vuelos cancelados, señaló el portavoz. Por ejemplo, citó trabajos de reparación en la valla del aeropuerto, el despliegue del cuerpo de bomberos del aeropuerto y las tarifas de aterrizaje y despegue no pagadas.

Miles de viajeros afectados por los bloqueos

El 24 de noviembre de 2022, activistas del grupo "The Last Generation" obstaculizaron las operaciones de vuelo durante aproximadamente dos horas. La policía federal alemana informó que dos grupos irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto, con algunos activistas adheridos al suelo. El aeropuerto de Berlín suspendió las operaciones en ambas pistas. Según BER, alrededor de 40 vuelos con aproximadamente 3,000 pasajeros fueron afectados, ya sea cancelados o desviados.

"La interrupción tuvo un impacto significativo en las operaciones y la utilización del aeropuerto", continuó el portavoz. La autoridad del aeropuerto busca transmitir a través de la demanda que "no respalda tales interrupciones y los responsables también deben responder ante el aeropuerto".

BER afirma que se han producido un total de 4 incidentes en los que activistas climáticos intentaron obstruir el tráfico aéreo en BER al ingresar a la zona segura del aeropuerto. Solo el 24 de noviembre de 2022, las operaciones de vuelo tuvieron que suspenderse brevemente.

