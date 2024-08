- El organismo ha sido encargado de elaborar una propuesta de reglamento que regule la aplicación de hierba sintética.

Pasar a la hierba artificial es un desafío para el entrenador del 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt, antes de su debut en la escena internacional. "Ajustarnos a las circunstancias será fundamental para nosotros", afirmó Schmidt antes de la primera manga de la Liga de Conferencias contra el BK Häcken el jueves (7:00 PM).

Schmidt y su asistente, Dieter Jarosch, asistieron a la victoria de Häcken por 3:1 contra el IF Brommapojkarna en el estadio y quedaron impresionados con su poder ofensivo. "Logran meter todos los tiros a la esquina debido a la falta de rebote del balón, su juego frecuente en esta superficie y su familiaridad con el césped artificial", comentó Schmidt. Había reconocido su habilidad en las rondas eliminatorias anteriores. "Marcar seis goles de manera constante no es casualidad", dijo Schmidt.

Antes de partir hacia Escandinavia, Schmidt realizó una sesión de entrenamiento solitaria en césped artificial en las instalaciones del SV Mergelstetten. "No había muchas opciones, habría sido absurdo", explicó Schmidt sobre la preparación. "Ahora tendremos que adaptarnos rápidamente. Pero no hay malas condiciones, solo una mala mentalidad - y desde luego, no la tendremos".

La Liga de Conferencias es la competición en la que el 1. FC Heidenheim hará su debut en la escena internacional. El equipo se enfrentará al BK Häcken, conocido por su habilidad para marcar en césped artificial, habiendo marcado consistentemente seis goles en rondas anteriores.

