El Open: Tiger Woods se siente "mucho más fuerte" pero acepta su futuro calendario limitado

El 15 veces ganador de majors se ha recuperado rápida y dolorosamente del accidente de coche que sufrió en febrero de 2021, y se estrenó en el Masters de Augusta en abril, tras casi 17 meses alejado del deporte.

Woods pasó el corte, pero -con una varilla y clavos en la pierna derecha- tuvo que luchar visiblemente con el accidentado terreno de Augusta. Al mes siguiente, volvió a pasar el corte en el Campeonato de la PGA en Tulsa, pero se retiró del torneo después de la tercera ronda, tras admitir que sufría fuertes dolores en la pierna. En junio, anunció que no jugaría el US Open para darle a su cuerpo "más tiempo".

Sin embargo, a pesar de estas luchas, Woods se había fijado un objetivo claro en el momento en que se dio cuenta de que podía volver a jugar a un "alto nivel": disputar el 150º Open en "la casa del golf".

"Mi objetivo era volver aquí", dijo el jugador de 46 años a los periodistas en St. Andrews el martes.

"Es increíble, la historia que hay detrás, los campeones que han ganado aquí... esto sí se siente como si fuera el Open Championship más grande que hemos tenido".

"Todo este año ha sido algo de lo que estoy muy orgulloso... de poder jugar en estos torneos cuando parecía que nunca volvería a tener esta oportunidad", añadió.

Mucho más fuerte

Señalado como su campo favorito, el Old Course de St. Andrews ocupa un lugar especial en el corazón de Woods, ya que albergó dos de sus tres victorias en el Open, en 2000 y 2005 respectivamente. Con la primera de estas victorias, el estadounidense se convirtió en uno de los cinco golfistas -y el más joven- en completar el Grand Slam de la Carrera.

Un campo más llano que Augusta, también ofrece un entorno más complaciente para Woods, ayudado por el trabajo de acondicionamiento en los meses posteriores que le han ayudado a sentirse "mucho más fuerte".

"He tenido la oportunidad de trabajar en la sala de pesas y ponerme más fuerte y mejorar la resistencia de mi pierna", dijo.

"Jugando en Augusta, mi pierna no estaba en condiciones de jugar 72 hoyos. Se quedó sin gasolina, pero ahora es diferente".

Andrews, Woods fue sincero sobre los retos físicos a los que todavía se enfrenta.

Después de jugar 18 hoyos el domingo y nueve cada uno durante los dos días siguientes, tiene previsto tomarse el miércoles libre antes de que comience el torneo el jueves.

"Mi cuerpo ciertamente puede mejorar, pero siendo realistas, no mucho", dijo.

"Es el desnivel lo que todavía me resulta difícil, tengo muchos herrajes en la pierna, así que es lo que es. Va a ser difícil".

¿Una despedida de St. Andrews?

Son el tipo de dificultades que han obligado a Woods a reducir drásticamente su programa, hasta el punto de admitir que nunca volverá a jugar un calendario completo. Sus dos grandes participaciones en el Masters y en el Campeonato de la PGA a principios de este año han sido sus dos únicos eventos en el PGA Tour esta temporada, con los entrenamientos en casa como única preparación.

Con el Open rotando por varias sedes, queda por ver si la 150ª edición representaría la sexta y última aparición de Woods en St. Andrews en el major.

Por consiguiente, jugar su último Open en el Old Course -el lugar de su debut en el evento- sería conmovedor para el tres veces ganador.

"No sé si dentro de tanto tiempo [seis o siete años] podré competir físicamente a este nivel", dijo Woods.

"También es una de las razones por las que quería jugar este campeonato. No sé cómo va a ser mi carrera.

"No voy a volver a jugar un calendario completo, mi cuerpo no me lo permite. No sé cuántos Open Championships me quedan aquí en St. Andrews, pero quería éste.

"Empezó aquí para mí en el 95, y si termina aquí en el 22, lo hace. Si no, no. Si tengo la oportunidad de jugar uno más, sería genial, pero no hay garantías."

McIlroy 'puede ver' una victoria de Woods

Cuestionado sobre el estado físico de Woods a primera hora del martes, Rory McIlroy compartió la autoevaluación del estadounidense de que se sentía en mejor forma, a pesar de las dificultades por las que atravesaba.

"Se movía mejor de lo que le había visto moverse en mucho tiempo", dijo el norirlandés a los periodistas.

"Golpear la bola de golf y blandir el palo no son el problema, es la parte de caminar la que es la lucha.

"Pero parecía que se movía bien. Todo parecía bastante bien ayer, así que eso es alentador".

McIlroy tiene como objetivo su segunda victoria en el Open después de triunfar en Royal Liverpool en 2014 y cree que Woods está en condiciones de sellar lo que sería un cuarto impresionante si los fuertes vientos continúan en el fin de semana.

"Creo que tal y como está el campo y las condiciones, podría verlo", dijo McIlroy sobre una victoria de Woods.

"Va a ser una partida de ajedrez esta semana, y nadie ha sido mejor jugando ese tipo de partida de ajedrez en un campo de golf que Tiger en los últimos 20 años".

