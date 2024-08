El olímpico viral de Turquía Yusuf Dikeç inspira una nueva celebración con una postura indiferente

Mientras sus oponentes participaban en la competencia con equipo especializado, Dikeç ayudó a Turquía a ganar su primera medalla olímpica en tiro con lo que parecía sus gafas de todos los días y con una mano en el bolsillo.

Ahora, parece que el "aura de locura" de Dikeç ha inspirado una nueva celebración que se ha extendido por todo estos Juegos.

Entre los atletas que han adoptado la nueva moda destaca Mondo Duplantis. La estrella sueca - uno de los mejores atletas de su generación - batió el récord del mundo en el camino hacia su nueva medalla de oro olímpica en el salto con pértiga el lunes.

Con los ojos del mundo puestos en sus celebraciones, Duplantis pareció imitar la postura fría de Dikeç - mano en un bolsillo improvisado y un brazo extendido sosteniendo una pistola imaginaria.

“Enhorabuena Duplantis”, escribió Dikeç en X, anteriormente conocido como Twitter, el lunes, junto a una foto de la celebración de Duplantis.

“Mi hombre”, respondió el saltador con pértiga el viernes.

Duplantis no es el único atleta que ha rendido homenaje a la postura relajada de Dikeç.

El lanzador de disco jamaicano Rojé Stona realizó la misma celebración después de ganar el oro el miércoles, mientras que la australiana Nina Kennedy se sintió inspirada para hacer lo mismo después de ganar el título del salto con pértiga femenino.

La celebración también se vio de nuevo al final de la prueba de natación de 10k masculino el viernes.

Dikeç ha compartido imágenes de atletas copiando su postura en sus plataformas de redes sociales, lo que le ha valido muchos más seguidores desde que compitió en París.

Para el tirador turco, sin embargo, su postura no es nada nuevo. Dice que le da comodidad cuando compite.

“Disparar con la mano en el bolsillo no tiene nada que ver con el arte. Me motiva más y me siento más cómodo mientras disparo”, le dijo a la estación de radio turca Radyo Gol la semana pasada.

También dijo que la postura "es en realidad sobre llevar el cuerpo al equilibrio y concentrarse y concentrarse".

