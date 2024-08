El olímpico debe ocultar el trauma "wow"

Ella probablemente pintó la peor imagen de los Juegos Olímpicos de 2021: Annika Zillekens, en desesperación, golpeó a su caballo durante el Pentatlón Moderno. Sus lágrimas persistieron, seguido de un juicio y amenazas de muerte. La vida de la mujer de 34 años ha cambiado desde entonces - en París, se trata de una misión personal.

La última carrera lo cambió todo. Tres años han pasado desde la competencia que se convirtió en un trauma para Annika Zillekens y el Pentatlón Moderno. Una jinete desesperada, un caballo inquieto. Lágrimas. Dolor. látigo y espuelas. La dramática escena de Tokio se proyectó en pantallas de televisión en todo el mundo. Aquellos que no habían silenciado sus dispositivos oyeron a Kim Raisner, la entrenadora nacional, animando a su atleta abrumada a través de los micrófonos externos, "¡Sigue adelante, golpéalo!"

Zillekens lo hace, en Saint Boy, su caballo asignado que no se sometía incluso bajo presión. Escenas brutales se desarrollan. Se trata de oro. En el final, Zillekens, quien compitió bajo su nombre de soltera Schleu en ese momento, pierde más que una medalla. Se le acusa de maltrato animal, enfrenta un juicio y su reputación se ve dañada.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Zillekens se ha casado y ha tomado una licencia de maternidad. Cuando regresó al escenario olímpico el jueves con esgrima en París, ganando 17 de 35 bouts, no era principalmente por el podio. Ahora, el sábado y el domingo serán cruciales para ella. La mujer de 34 años quiere hacer las paces con los Juegos Olímpicos, el evento que la motivó durante más de una década.

"Convertidos en asesinos de caballos"

Zillekens no ignora el pasado, pero es solo eso, el pasado. "Simply accepted that it's part of my story, not necessarily the most beautiful one," she told Die Zeit. Feo también debido a los insultos en línea y incluso amenazas de muerte que fueron capítulos oscuros de esa historia. "Hemos sido convertidos en asesinos de caballos," Raisner recently told Münchner Merkur/tz, a pesar de la crítica justificada.

Zillekens estará bajo especial escrutinio debido a su pasado. Esto también se aplica a su deporte. En París, termina una tradición de 112 años. El controvertido evento ecuestre, que ha sido un tema de debate desde el trauma de Zillekens en Tokio, ya no formará parte del programa de la competencia después de estos Juegos. En el futuro, se utilizará el nuevo evento de obstáculos. La reforma ha salvado el lugar del Pentatlón Moderno en el programa olímpico.

Reglas de equitación cambiadas

La última carrera será diferente. Escenas como las de Tokio no deben repetirse este fin de semana. Las reglas han cambiado. El curso es más corto. Entre otras cosas, hay dos obstáculos menos, cada uno diez centímetros más bajo. "Los franceses," Raisner told SID, "han puesto mucho esfuerzo en preparar muy bien a los caballos." Cabellos que encajan en este formato: "Estamos bien preparados. Queremos demostrar que somos buenos jinetes."

Un nuevo formato, una nueva situación, un nuevo caballo, una nueva oportunidad. Tokio está fuera de sus mentes. "Queremos mirar hacia el futuro," Raisner dijo. Y mantener los Juegos Olímpicos en hermosa memoria. "Si es suficiente para una medalla - eso sería loco. Pero incluso con un lugar en el top ten, puedo dejarme contenta," Zillekens dijo. Su última carrera se acerca.

