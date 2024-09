El ocho veces ganador de la F1 Daniel Ricciardo se va de RB, dando paso a Liam Lawson en su lugar.

Daniel Ricciardo's stint con AlphaTauri (originalmente llamada RB) llegará a su fin ya que el piloto junior de Red Bull, Liam Lawson, tomará el relevo. Esto pone punto final a los rumores que rodeaban el asiento de Ricciardo para la temporada 2023, después de su partida de McLaren.

Después de su salida de McLaren, Ricciardo se encontró sin un asiento para la próxima temporada. subsequently joined RB a mitad de año, reemplazando a Nyck De Vries, quien se consideró que no estaba rindiendo lo suficiente.

El contrato de Ricciardo con el equipo termina esta temporada y ha habido susurros de un posible regreso a Red Bull. Sin embargo, RB, el equipo hermana de Red Bull, decidió reemplazar al piloto australiano antes de lo esperado.

"I've loved this sport my whole life," Ricciardo escribió en Instagram. "It's wild and wonderful and has been a journey.

"To the teams and individuals who have played their part, thank you. To the fans who love the sport more than I sometimes do ... thank you. It'll always have its highs and lows but it's been fun and truth be told, I wouldn't change it.

"Until the next adventure."

El director principal del equipo RB, Laurent Mekies, elogió las contribuciones de Ricciardo al equipo en los últimos dos años.

"He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit," él dijo. "Daniel has been a true gentleman both on and off the track and never without that smile. He will be missed, but will always hold a special place within the Red Bull family."

Ricciardo cuenta con un impresionante récord en su carrera de 14 años en la F1. Ha ganado ocho carreras y ha terminado en el podio 32 veces, lo que lo coloca en el puesto 35 de la lista histórica. Ha acumulado 1,329 puntos en 257 carreras y ha obtenido dos posiciones en el top three del Campeonato Mundial de Conductores.

Su última carrera fue el Gran Premio de Singapur, que terminó en el 18º lugar.

Ricciardo comenzó su carrera en la F1 con la Academia de Red Bull como adolescente, debutando con el equipo español HRT en 2011 y pasando al equipo hermana de Red Bull, Toro Rosso, al año siguiente. Luego se unió al equipo principal de Red Bull en 2014, logrando ocho victorias en cinco temporadas.

"When I got into the sport and moved to Europe, I was – maybe some people would find it hard to believe – I was quite a shy, not the most confident individual," he shared in a recent conversation with CNN Sport. "And I think I was also ... just quite young and immature. So getting signed up by the Red Bull program when I was 18 ... having that responsibility, that pressure, all of that, it forced me to grow up."

Al mudarse a Renault en 2019 y luego a McLaren en 2021, la estadía de Ricciardo en McLaren estuvo marcada por luchas, pero logró asegurar una victoria memorable en el Gran Premio de Italia de 2021.

"I'm proud. Like, don't get me wrong, if (my F1 career) ended today, I would be proud of what I've done," Ricciardo told CNN before the announcement. "But on the same note, you're never fully satisfied because the reason I got into Formula One was to try to become world champion.

"I can still be proud without it because I've put the effort in. But yeah, I still want to add that. That would give me 100% the full picture of happiness and satisfaction," he concluded.

Sin embargo, la parrilla extrañará al australiano ya que RB abraza el movimiento de la juventud, con Liam Lawson, un piloto junior de Red Bull, tomando el relevo. Lawson tiene algo de experiencia en la F1, ya que ha cubierto a Ricciardo durante su lesión en la muñeca y ha servido como piloto de reserva de Red Bull y RB.

El neozelandés de 22 años hará su debut en tiempo completo en el Gran Premio de EE. UU. en Austin, Texas, el mes que viene.

A pesar del impresionante récord de Ricciardo en el deporte del motor, incluido

