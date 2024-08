- El objetivo predominante en la lucha contra el extremismo de derecha, según Woidke, se destaca.

Enfoque en la Unidad contra el Extremismo

El líder del SPD de Brandeburgo, Dietmar Woidke, destaca la lucha contra el extremismo como su punto clave en las próximas elecciones estatales, a solo tres semanas del día de votación. "Prometemos no permitir que el fascismo, el extremismo de derecha o el odio vuelvan a ser el principio rector de nuestra región", declaró Woidke durante un encuentro del SPD con más de mil invitados. "Mi objetivo principal es asegurar que nuestra amada bandera de Brandeburgo permanezca libre de manchas indecentes".

Confianza a pesar de las luchas en las encuestas

Woidke mantiene la optimismo a pesar de que el SPD está detrás del AfD con un 24% y supera al CDU con un 19% y al BSW con un 17% en la última encuesta de Insa. "Somos fuertes, persistentes y triunfaremos en estas elecciones estatales del 22 de septiembre - os lo aseguro", dijo Woidke, conectando su futuro político directamente al éxito del SPD.

Woidke mantuvo el carácter de Brandeburgo como una tierra de bienvenida para la migración, lo que ha llevado a un significativo crecimiento económico gracias a la apertura, la tolerancia, la libertad y la democracia. "No hay alternativa para esta tierra", afirmó. Criticó duramente al AfD, tildándolo de candidatos divisivos que perpetúan la exclusión y representan una amenaza para la región.

Ausencia de Scholz y apoyo de Rehlinger

El canciller alemán, Olaf Scholz, estaba programado para dirigirse al encuentro pero llegó tarde debido a una visita a Sajonia y no dio su discurso previsto. Woidke había declarado anteriormente su preferencia por mantenerse alejado de figuras destacadas de Berlín. Apoyando a Woidke, la presidenta del gobierno de Sarre, Anke Rehlinger, quien es una colega del partido, lo animó con un "¡Buena suerte!" "No es el momento de quejas - es el momento de la acción", dijo Rehlinger. "Dietmar es una persona de acción. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad queremos construir - una que ofrece esperanza o una que no?"

Debate sobre pancartas de la Juventud Unida

La Juventud Unida de Brandeburgo fue acusada de violar las pautas legales al colocar ocho pancartas en Potsdam que mostraban una foto de Scholz y Woidke con la frase "Dos voces fuertes por Brandeburgo - ¿Quién vota por Woidke vota por Scholz". El SPD argumentó que el CDU había mal utilizado su logotipo y no había identificado adecuadamente a los creadores de las pancartas.

Sorpresa del apoyo de derecha

El encuentro fue inesperadamente.join

Lea también: