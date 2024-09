El número de personas heridas en Kharkiv ha aumentado a 9.

Ayer, un martes, la ciudad ucraniana de Kharkiv sufrió otro intenso ataque aéreo ruso. Varios misiles guiados explotaron en diferentes sectores. El recuento de víctimas ahora asciende a 9 personas. Esto se suma a la serie de recientes ataques a civiles. El domingo pasado, un ataque de precisión cobró la vida de una mujer y dejó a 43 personas, incluyendo 4 niños, heridas.

08:46 Ucrania: Instalaciones energéticas en Sumy sufren otro ataque de drones rusos Las autoridades de la ciudad ucraniana de Sumy informaron sobre otro ataque a sus instalaciones energéticas por parte de drones rusos. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos, pero estos ataques repetidos han llevado al sistema energético al límite. El martes, Rusia atacó la infraestructura energética de Sumy y su región circundante con cohetes y drones, lo que resultó en un corte de energía que afectó a más de 280,000 hogares, según anunció el Ministerio de Energía.

08:27 Estado Mayor Ucraniano: Se reportan 1130 bajas rusas en las últimas 24 horas El Estado Mayor Ucraniano reporta un total de 1130 bajas militares rusas en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Ucrania ha documentado un total de 637,010 pérdidas enemigas. En el último día, las fuerzas ucranianas habrían eliminado 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y 6 tanques.

07:55 Ucrania se prepara para desplegar cazas F-16 de aliados occidentales La Fuerza Aérea Ucraniana ha finalizado sus planes de despliegue para los cazas F-16 proporcionados por aliados occidentales. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó todas las tareas para las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa, así como exploró oportunidades para ampliar la flota de aviones y mejorar la capacitación de pilotos durante su discurso en video vespertino. Muchos en Kyiv abogan por una capacitación básica más completa de pilotos, que actualmente dura solo 40 días. Se espera que Ucrania reciba alrededor de 60 cazas F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia: Atacchi de drones ucranianos en diversas regiones frustrados Rusia afirma haber frustrado con éxito ataques con drones ucranianos en varias regiones. Sus sistemas de defensa aérea habrían derribado 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas, según la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mayoría de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto fue destruido sobre las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde funcionarios locales y blogueros militares informaron sobre un ataque con drones en un gran depósito de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio en la ciudad y la evacuación de los residentes.

06:57 Depósito de municiones ruso reportedly severely damaged by Ukrainian attack Blogueros militares sugieren que el ataque ucraniano a Toropets en la región de Tver encendió un depósito de municiones que contenía miles de toneladas de municiones y cohetes. El depósito estaría bien equipado, con 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El coronel retirado del inteligencia ruso Igor Girkin asegura que la situación en la región sigue bajo control. Los blogueros militares deducen de su análisis que se ha infligido un daño significativo, especialmente en los bunkers más nuevos.

06:20 Líder adjunto del grupo parlamentario de los Verdes: Partidos de derecha difunden narrativas rusas en Alemania El líder adjunto del grupo parlamentario de los Verdes, Konstantin von Notz, ha propuesto un debate parlamentario sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA exponen claramente los métodos insidiosos con los que las entidades rusas están manipulando nuestra democracia, el discurso público y las elecciones", según el político del interior. "Con AfD, BSW y otros colaboradores promoviendo narrativas rusas en público y en los parlamentos, se están forming alianzas tóxicas para socavar los intereses alemanes".

05:42 Trolls rusos difunden videos falsos sobre Kamala Harris Investigaciones de Microsoft han revelado que los actores rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU. Kamala Harris. El grupo conocido como Storm-1516, con vínculos con el Kremlin, ha producido dos videos falsos desde finales de agosto para socavar las campañas de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de supuestos seguidores de Harris agrediendo a un participante de un mitin pro-Trump. En el otro video, un actor difunde la afirmación fabricada de que Harris hirió a una niña en un accidente en 2011, dejándola discapacitada, y huyó de la escena.

05:19 Explosiones y fuego en la región rusa de Tver Ataques con drones ucranianos, según fuentes rusas, han provocado una explosión y un incendio en la región rusa de Tver. Los incendios fueron provocados por escombros de un drone ucraniano derribado en la ciudad de Toropets, lo que llevó a la evacuación parcial de los residentes. Los bomberos actualmente intentan controlar el fuego. El objetivo previsto del incendio aún no se ha especificado. Las unidades de defensa aérea rusa aún lidian con un "ataque masivo de drones" en la ciudad, la cual es sede de un arsenal ruso para almacenar cohetes, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Ataques con drones en Rusia Según las autoridades regionales, Ucrania está bombardeando diversas áreas en el oeste de Rusia utilizando drones. En la región de Smolensk, que limita con Bielorrusia, el gobernador Vasily Anochin informó en Telegram que siete drones ucranianos habían sido derribados. De manera similar, un drone fue destruido sobre la región de Oryol por la defensa aérea rusa, según el informe del gobernador Andrei Klychkov en Telegram. En la región de Bryansk, que limita con Ucrania, al menos 14 drones de asalto ucranianos han sido derribados, según el comunicado del gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. Kiev afirma que estos ataques están dirigidos a la infraestructura militar, energética y de transporte esencial para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Investigación de EE. UU. sobre el comercio de uranio con China La administración de EE. UU. está investigando sospechas de elusión de la prohibición de importación de uranio ruso en EE. UU. a través de China. Se ciernen sombras sobre la posibilidad de que China importe uranio enriquecido de Rusia mientras envía su uranio producido localmente a EE. UU., según Reuters, citando fuentes gubernamentales no identificadas. "Estamos preocupados por eludir la prohibición de importación de uranio ruso", dijo Jon Indall, portavoz de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. (UPA). "No queremos cerrar el grifo ruso y encontrar que dependemos de los suministros de China. Hemos pedido al Departamento de Comercio que investigue el asunto", agregó Indall. El Departamento de Comercio de EE. UU. no respondió a una solicitud de comentarios.

01:54 EE. UU. planea reforzar reservas de petróleo Una fuente reveló que EE. UU. está considerando reponer sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. está considerando la compra de alrededor de seis millones de barriles de petróleo debido a los precios asequibles, según una fuente informada del asunto. Si se lleva a cabo, esta adquisición sería la más grande desde una liberación anterior en 2022, que fue entonces la "mayor descarga de reservas de petróleo en la historia". Durante la invasión de Rusia en Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022, lo que marcó una liberación histórica de reservas de petróleo.

00:45 Muertes en el ataque a Saporizhzhia Rusia atacó la región de Saporizhzhia tarde en la noche, dejando al menos a dos civiles muertos y cinco heridos, según informó el gobernador Ivan Fedorov. Más tarde, Fedorov aclaró que Rusia había lanzado un fuerte ataque en Komyshuvakha, una comunidad de la región. Varios hogares y una instalación de infraestructura también resultaron dañados en el ataque. Los equipos de rescate aún se encuentran en el lugar y se está analizando la magnitud total de los daños de acuerdo con "Kyiv Independent".

23:38 Embajador de EE. UU. en la ONU: Hemos visto el plan de paz de Zelensky La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que el lado estadounidense ya ha visto el nuevo "estrategia de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Citando una rueda de prensa en la sede de la ONU, "European Pravda" informó esto. "Hemos visto el plan de paz del presidente Zelensky. Creemos que esboza una estrategia que podría funcionar. Debemos comprender cómo podemos ayudar a implementarla", agregó. La embajadora de EE. UU. expresó optimismo sobre el progreso en el proceso de paz sin dar más detalles sobre sus comentarios. Thomas-Greenfield puede estar haciendo referencia al "plan de victoria" anterior de Zelensky, anunciado el mes pasado.

22:29 Alarma falso en Latvia: Un grupo de aves inofensivo confundido con un objeto volador no identificado Un falso aviso en Latvia: una supuesta violación del espacio aéreo de la estado báltico de NATO de Latvia por un objeto volador no identificado resultó ser un incidente inofensivo. El objeto, que había partido de Bielorrusia y cruzado hacia el área este de Latvia en Kraslava, fue identificado como un grupo de aves, informó la agencia de noticias Leta, citando la fuerza aérea. Inicialmente, el Ministerio de Defensa en Riga informó la detección de un objeto no identificado, lo que provocó que los interceptores de NATO estacionados en la base aérea de Lielvārde salieran para vigilar el espacio aéreo. Sin embargo, no pudieron localizar ningún objeto cuestionable.

21:59 Moldavia y Alemania firman acuerdo de ciberseguridad Moldavia y Alemania buscan fortalecer sus esfuerzos contra la "guerra híbrida de Putin" con un acuerdo de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin ha atacado consistentemente a Europa, en particular a Moldavia, con su guerra híbrida como medio para desestabilizar la región, según la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisinau. "Pero exactly why we're intensifying our efforts." Al proporcionar equipo informático, intercambiar datos y realizar sesiones de capacitación, buscan disuadir ataques cibernéticos en Moldavia y desmentir la desinformación. Fuente

