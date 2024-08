- El número de personas con fiebre catarral ovina sigue aumentando en Renania del Norte-Westfalia

En Renania del Norte-Westfalia, la enfermedad de la lengua azul sigue extendiéndose, especialmente entre los rebaños de ganado y ovejas. Hasta ahora, no hay indicios de una disminución en el número de brotes, según el Ministerio de Agricultura de NRW en Düsseldorf. Sin embargo, el número de animales vacunados contra la enfermedad está aumentando significativamente. En casos graves, la infección puede llevar a la muerte de los animales afectados. La enfermedad no es peligrosa para los seres humanos. El nombre de la enfermedad se debe a que las lenguas de los animales afectados a veces se vuelven azules.

Hasta el otoño de 2023, Alemania estaba oficialmente libre de la enfermedad. Sin embargo, después de un brote en los Países Bajos, hubo un caso en la región del Rin inferior en el Kreis Kleve en octubre de 2023. Desde entonces, todo NRW ha sido identificado como una zona afectada, con un aumento rápido observado desde principios de julio de este año. La Oficina Estatal de Naturaleza, Medio Ambiente y Protección al Consumidor Recently spoke of an explosive spread, with other federal states also affected.

Los números de infección siguen aumentando a alrededor de 1470 brotes

Hasta el 8 de agosto, se han informado un total de 1472 brotes, según el portavoz del ministerio. De estos, 704 fueron en rebaños de ganado, 737 en rebaños de ovejas y 31 en rebaños de cabras. También hay algunos casos sospechosos en la baja doble cifra. La enfermedad viral en rumiantes se transmite por moscas. El clima persistentemente cálido y húmedo es ideal para estos insectos.

Los animales afectados, especialmente las ovejas, pueden mostrar síntomas como cojera, fiebre, malestar general con disminución del consumo de pienso y agua, edema y formación de costras, especialmente en la zona de la cabeza.

Ya se han vacunado más de 259,600 animales

Hay tres vacunas aprobadas contra el virus del serotipo 3 (BTV-3). La ministra de Agricultura Silke Gorißen (CDU) destacó que el Fondo de Enfermedades de Animales de NRW ha aprobado pagos de subvención para las vacunaciones de los propietarios de ganado: dos euros por ganado y uno euro por oveja.

Según el ministerio, un total de 259,610 animales ya han sido vacunados -incluidos 185,257 ganado, 72,589 ovejas y 1,764 cabras. Por lo general, se trata de animales en explotaciones agrícolas, pero también incluyen explotaciones para fines de ocio o animales de zoo.

Los casos sospechosos de enfermedad de la lengua azul deben informarse. Un análisis de sangre puede determinar si se trata realmente de BTV-3 o de otra enfermedad. Si se confirma la enfermedad de la lengua azul, se levanta la cuarentena preventiva de la explotación afectada. Sin embargo, si el resultado de la prueba indica que se trata de una enfermedad que se puede transmitir de animal a animal dentro del rebaño, la cuarentena sigue en vigor. Dado que la enfermedad de la lengua azul se transmite exclusivamente por moscas voladoras, una cuarentena en este caso no tendría sentido.

Se han implementado las siguientes medidas para combatir la propagación de la enfermedad de la lengua azul: Se añadirán las siguientes medidas existentes - pagos de subvención para los propietarios de ganado para cubrir los costes de la vacunación de sus animales contra la enfermedad.

A pesar del aumento del número de animales vacunados, la enfermedad de la lengua azul sigue siendo una amenaza significativa para el ganado en Renania del Norte-Westfalia, por lo que es crucial que los rebaños afectados informen cualquier caso sospechoso para una investigación exhaustiva y las acciones adecuadas.

