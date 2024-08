- El número de niños enfermos que residen en el centro de cuidado es superior al de otras regiones.

Se ha descubierto que los trabajadores de atención infantil en regiones como Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia en Alemania Oriental se ausentan más frequently que el personal de otras profesiones. El número promedio de días de ausencia por enfermedad para estos trabajadores fue de 33 días en Sajonia, 34 días en Sajonia-Anhalt y 31,8 días en Turingia, lo que representa alrededor de diez días más que el promedio nacional para todas las profesiones. Esta información proviene de datos recopilados por la Fundación Bertelsmann y el Foro de Expertos.

Las ausencias relacionadas con la enfermedad en el cuidado infantil en Alemania Oriental fueron más altas en general, con un promedio de 34 días, en comparación con los 29 días en Alemania Occidental. El promedio nacional para todas las profesiones en Alemania fue de 30 días de ausencia por enfermedad.

El estudio también informó un aumento del 26% en los días de enfermedad tomados por los trabajadores de atención infantil entre 2021 y 2023, principalmente debido a problemas de salud mental, pero también debido a afecciones respiratorias.

La Fundación Bertelsmann, que asesora al Foro de Expertos, se basó en gran medida en datos de la compañía de seguros de salud DAK, que cubre al 12,2% de los trabajadores de atención infantil. La fundación mencionó que esta tendencia también se observó en los datos de otras compañías de seguros de salud.

Anett Stein, experta en atención infantil de la Fundación Bertelsmann, explicó: "Muchos jardines de infancia están atrapados en un círculo vicioso: a medida que aumenta el número de días de enfermedad, más especialistas están ausentes, lo que aumenta aún más la carga de trabajo para quienes quedan". Para cubrir las ausencias por enfermedad, vacaciones y capacitación, se estima que se necesitan aproximadamente 97.000 especialistas a tiempo completo a nivel nacional, con un costo anual de 5,8 mil millones de euros.

El alto número de días de enfermedad tomados por los trabajadores de atención infantil en Alemania Oriental podría atribuirse a las preocupaciones apremiantes relacionadas con la 'salud y seguridad' en este sector. Los aumentos en las ausencias, a menudo debido a problemas de salud mental y afecciones respiratorias, están contribuyendo a una escasez de mano de obra.

Para abordar efectivamente el problema de las frecuentes ausencias en el cuidado infantil, es crucial priorizar las medidas de 'salud y seguridad' y brindar apoyo adecuado al personal, lo que reduciría la necesidad de días de enfermedad y aseguraría una fuerza laboral más estable.

