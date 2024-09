El número de muertos tras el ataque al hospital en Sumy, Ucrania, ha aumentado a 10.

10:42 Medios Rusos Reportan Explosiones Significativas en Instalación de Armas en VolgogradoLos medios rusos y los blogueros militares informan ahora sobre incidentes cerca de las instalaciones militares rusas. Explosiones tuvieron lugar cerca de una base naval en Baltijsk, en la región de Krasnodar, donde Rusia lanza drones suicidas contra Ucrania, según la agencia de noticias Astra. En Kotluban, en la óblast de Volgogrado, se atacó una importante instalación de almacenamiento de municiones, lo que provocó un gran incendio y explosiones. Según fuentes ucranianas, misiles balísticos iraníes y lanzadores estaban almacenados en la instalación de Kotluban.

09:57 Ejército Ucraniano Reporta más de 160 Conflictos Desde AyerEl ejército ucraniano ha registrado hasta 165 conflictos desde ayer. Más de un cuarto de estos incidentes tuvieron lugar en el Donbás alrededor de la altamente disputada ciudad de Pokrovsk. Según el informe, las fuerzas rusas realizaron 73 ataques aéreos contra posiciones y áreas civiles, utilizando 124 bombas aéreas guiadas y lanzando siete misiles. Se realizaron más de 4700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples, y más de 1700 drones suicidas se utilizaron. La aviación ucraniana, junto con las fuerzas de misiles y artillería, realizó seis ataques contra concentraciones de personal, armas y equipo militar enemigo.

09:17 Ucrania: Juez de Alto Nivel Asesinado en Ataque con Drone a Vehículo CivilUn juez del Tribunal Supremo que proporcionaba ayuda humanitaria a los habitantes de la región de Járkov fue asesinado en un ataque con drone a un vehículo civil. Según el sitio de noticias Ukrinform, citando la oficina del fiscal regional, el juez Leonid Loboyko estaba conduciendo a un pueblo para entregar ayuda cuando un drone de primera persona atacó su SUV. Murió instantáneamente y tres mujeres que también estaban en el coche resultaron heridas. Ucrania investiga posibles crímenes de guerra y asesinato.

08:55 Ucrania Informa de Víctimas Después de los Ataques a SaporizhzhiaLas autoridades ucranianas informan de daños extensos a edificios civiles en Saporizhzhia, una ciudad industrial importante en el sur de Ucrania, después de nuevos intensos ataques aéreos rusos. Al menos siete personas resultaron heridas, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, quien compartió esta información en Telegram. Todavía podrían haber personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos, lo que provocó varios incendios.

08:27 Rusia Afirma Haber Derribado 125 Drones Ucranianos AnocheRusia afirma que interceptó y destruyó con éxito 125 drones ucranianos anoche. El Ministerio de Defensa informó esto, stating que 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgogrado en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov. Aunque los gobernadores de varias regiones informaron daños por los ataques, no se informaron víctimas.

07:42 Ucrania Reporta 1170 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasEl ejército ucraniano reporta 1170 bajas en el lado ruso en las últimas 24 horas. Esto eleva el estimado total de soldados rusos heridos y muertos a alrededor de 652,000. Además, las fuerzas ucranianas afirman haber destruido nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados desde ayer. También se derribaron 93 drones y se golpeó un sistema de defensa aérea, según el recuento.

07:22 Blogueros Militares: Fuerzas Ucranianas Atacan Más Depósitos de Armas RusasLos blogueros militares en la plataforma X informan que los drones de ataque ucranianos golpearon un arsenal ruso en Kotluban durante la noche. Las fuentes locales informan fuegos cerca de una gran instalación de almacenamiento de municiones en la óblast de Volgogrado. El sistema de información de fuegos de NASA también reporta fuegos en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor ucraniano han comentado al respecto aún.

06:54 Klingbeil Solicita Fuerte Apoyo para Ucrania en la Próxima CumbreEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein envíe un mensaje sólido de solidaridad con Ucrania. "La conferencia debe reafirmar que todos están obligados, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de EE. UU., a continuar apoyando activamente a Ucrania durante todo el tiempo necesario", dijo Klingbeil. También se debe considerar "cómo se pueden establecer conversaciones de paz futuras de manera más amplia para finalmente tener una conversación significativa sobre una perspectiva de paz en el mejor interés de los ucranianos". Biden está previsto que haga su primera visita presidencial a Alemania el 10 de octubre. El 12 de octubre se celebrará una conferencia para los 50 países que apoyan militarmente a Ucrania en la base aérea de EE. UU. en Ramstein, el primer evento de este tipo a nivel más alto. También se espera que asista el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelenskyy sobre el Despliegue de Armas: Los Rusos Serán los Primeros en SaberSegún el portavoz del presidente ucraniano, aún no se ha tomado una decisión final sobre el despliegue de armas occidentales en suelo ruso. Serhiy Nykyforov explicó en el programa de noticias ucraniano 24/7 que no hay "ninguna decisión definitiva y clara" sobre este tema. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy "ha discutido este tema con todas las parteswhose decision depends on this - Italy, France, Britain, and the US". El portavoz de Zelenskyy agregó: "Debemos entender que los rusos serán los primeros en saber sobre la autorización para infiltrarse profundamente en el territorio ruso. Ellos lo sabrán primero, y luego habrá un anuncio oficial".

04:45 Suiza respalda la Iniciativa de Paz de China, Kiev expresa DesilusiónEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ha respaldado una iniciativa de paz liderada por China con el objetivo de poner fin al conflicto de Ucrania. La postura de Suiza sobre este tipo de iniciativas de paz ha experimentado un cambio significativo, según ha revelado el ministerio en Berna. Desde la perspectiva de Kiev, la posición suiza es una fuente de desilusión. Actualmente, Ucrania está planeando una segunda cumbre de paz programada para noviembre. En junio, más de sesenta naciones, excluyendo a Rusia y China, participaron en la primera discusión en Suiza.

03:29 Lituania envía Paquete de Ayuda Militar a KievLituania está enviando un paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye municiones, computadoras y suministros logísticos. La ayuda se espera que llegue a Ucrania antes del fin de semana, según el gobierno lituano. Desde el comienzo del año, Lituania ya ha proporcionado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, soluciones contra drones, armas antitanque, sistemas de control remoto y equipo adicional a Ucrania.

02:29 Muertes en la región de Járkov después de ataques rusosLos ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov han causado la muerte de tres personas e hirieron a seis más, según las autoridades regionales. El ataque afectó a la infraestructura civil y apuntó a instalaciones educativas y establecimientos comerciales mientras había personas en las calles, según Oleh Syniehubov, gobernador del óblast de Járkov.

01:29 Corea del Norte condena la Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania como "un error peligroso"Corea del Norte, acusada de enviar armas ilícitas a Rusia, ha condenado la ayuda militar de EE. UU. valorada en 8.000 millones de dólares a Ucrania como "un gran error" y un "error peligroso" contra el poder nuclear ruso. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington. Su objetivo es ayudar a Kiev en su defensa propia y comprende armas con mayor alcance para mejorar la capacidad de Ucrania para atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 El recuento de muertos en el ataque de Sumy aumenta a diezEl recuento de muertos en un ataque ruso a una institución médica en la ciudad ucraniana de Sumy en la frontera ha aumentado a diez. El primer ataque al clínica causó la muerte de una persona, según informó el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. La clínica fue bombardeada de nuevo durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acusó a Rusia de llevar a cabo "una guerra contra los hospitales".

22:54 El equipo de Zelensky: EE. UU. demuestra un "interés excepcional" en el "Plan de Victoria" de UcraniaSegún el portavoz de la oficina presidencial ucraniana, Serhiy Nykyforov, el gobierno de EE. UU. ha demostrado "un interés excepcional" en el llamado "Plan de Victoria" del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Esto contradice los informes de los medios que indican una postura escéptica de Washington. "Esto no es exacto", afirma Nykyforov en la televisión ucraniana. "El plan fue recibido positivamente". Agregó que el presidente de EE. UU., Joe Biden, había prometido regresar con "algunas decisiones y respuestas" sobre el plan en la reunión del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania el 12 de octubre.

22:25 Zelensky: Trump apoyará a Ucrania si es elegidoEn una entrevista con el canal de noticias Fox News después de su reunión con el republicano estadounidense, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró que Donald Trump apoyará a Ucrania si gana las elecciones de noviembre. "No estoy seguro sobre las perspectivas posteriores a las elecciones y quién será el nuevo presidente", dijo Zelenskyy. "Pero he recibido garantías directas de Donald Trump de que estará con Ucrania y proporcionará apoyo".

21:40 Lavrov: El Occidente debe evitar involucrarse en una "misión suicida nuclear" con RusiaDurante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advirtió al Occidente contra targeting "a un país con poder nuclear, que es Rusia". Consideró tal escenario como "una aventura suicida". Solo unos días antes, el presidente Vladimir Putin había vuelto a amenazar con emplear armas nucleares. Según él, cualquier ataque convencional a Rusia respaldado por un país con armas nucleares sería considerado como una agresión conjunta por parte de esos países.

