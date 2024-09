El número de muertos en Poltava ha aumentado.

17:04 Olaf Scholz recibe en Berlín a Vladimir Kara-Mursa, crítico del Kremlin liberado recientementeEl canciller alemán Olaf Scholz recibe calurosamente a Vladimir Kara-Mursa, un crítico vocal del Kremlin que Recently ha sido liberado de la detención rusa, en la capital alemana. "Estoy impresionado por el espíritu y el valor de Vladimir Kara-Mursa, así como por su incansable búsqueda de un futuro democrático para Rusia", escribe Scholz en la plataforma X. "Logramos negociar su liberación mediante un canje de prisioneros en agosto, y hoy tuvimos el placer de Maintenance una conversación detallada". Kara-Mursa es uno de más de 20 presos que fueron liberados a principios de agosto como parte de un canje de prisioneros extraordinario entre Rusia y varios países occidentales, incluidos Estados Unidos y Alemania.

16:16 Rusia parece estar fortaleciendo el puente de Kerch para repeler posibles ataquesLa inteligencia británica ha informado de indicios de que Rusia está tomando medidas para proteger el puente de Kerch, una conexión vital entre Rusia y la Crimea ocupada. Se han instalado obstáculos tanto en balsas como en balsas sumergidas, minas marinas y generadores de humo para obstruir la visibilidad del puente, mientras que se ha reforzado el número de sistemas de defensa aérea. También se está construyendo una estructura junto al puente que podría servir como un puente adicional de un solo carril o como una barrera para protegerse contra drones explosivos marinos utilizados por Ucrania.

15:52 Ucrania presenta un nuevo vehículo blindado de transporte de personal llamado "Estandarte"El Ministerio de Defensa de Ucrania ha presentado un nuevo vehículo blindado de transporte de personal conocido como el Khorunzhyi, que significa "estandarte". Este vehículo ha estado en desarrollo durante algún tiempo, con un prototipo único avistado en las líneas del frente en febrero de 2022. El anuncio de este nuevo vehículo de transporte se espera que lleve a un aumento significativo en la producción, proporcionando un refuerzo fabricado en Ucrania para las necesidades de equipo de las fuerzas ucranianas.

15:38 Estonia y Lituania expresan su descontento con la hospitalidad de Mongolia hacia PutinEstonia y Lituania han manifestado su descontento con Mongolia por haber recibido al presidente ruso Vladimir Putin en lugar de detenerlo. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, declaró que la decisión del gobierno mongol de recibir a Putin en lugar de arrestarlo perjudica significativamente al Tribunal Penal Internacional y al sistema legal internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, lo describió como "inaceptable", argumentando que Mongolia perdió una oportunidad de contribuir al cese del conflicto de Rusia en Ucrania.

14:57 "Agente" francés comparece ante los tribunales en Moscú acusado de violar las leyes rusasUn empleado francés de una organización no gubernamental suiza fue puesto a disposición judicial en Moscú el martes por supuestamente infringir la legislación rusa sobre "agentes extranjeros". El juez ordenó que el acusado, Laurent Vinatier, fuera detenido al menos hasta febrero del próximo año, en contra del nacional francés que trabajaba como especialista en Rusia y la antigua Unión Soviética para el Centro para el Diálogo Humanitario (HD), una organización sin ánimo de lucro que se centra en la mediación y la diplomacia discreta para prevenir y gestionar los conflictos armados a nivel mundial. Fue arrestado en Moscú en junio.

14:27 Alemania entregará seis sistemas más de defensa aérea IRIS-T a UcraniaSegún fuentes de seguridad, Alemania tiene previsto entregar a Ucrania otros seis sistemas de defensa aérea IRIS-T SLM. El gobierno alemán también tiene la intención de aumentar sus propias fuerzas armadas con seis sistemas más de estos.

13:58 Helicóptero ruso Mi-8 sufre otro accidenteLa prensa rusa ha informado de otro incidente Involving a Russian Mi-8 helicopter. The helicopter suffered a hard landing about 85 kilometers from Irkutsk, injuring two people, and a search and rescue operation is currently underway. The helicopter had initially gone missing after contact was lost near the boundary between the Republic of Buryatia and the Irkutsk region, according to RIA Novosti news agency.

13:34 Zelensky informa de 41 muertos y más de 180 heridos en el ataque con misiles rusos a PoltavaUn devastador ataque con misiles rusos a la ciudad ucraniana de Poltava ha provocado la muerte de 41 personas y ha dejado a más de 180 heridos. Los refugios improvisados en restaurantes y un hospital fueron impactados directamente durante el ataque, y el impacto de los misiles fue tan repentino que muchas personas no tuvieron suficiente tiempo para alcanzar un lugar seguro. Los equipos de búsqueda y rescate lograron salvar a 25 personas, mientras que otras 11 fueron retiradas de los escombros.

Un tribunal ruso ha condenado a un físico destacado a 15 años de prisión en un campo penal, etiquetándolo como traidor. Esta es la última detención de un científico acusado de revelar información clasificada. El hombre de 57 años estaba involucrado en la creación de misiles hipersónicos rusos, según medios rusos. Dos de sus colegas también fueron detenidos por sospecha de traición. Este trío del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada (ITAM) en Novosibirsk es uno de los más de una docena de investigadores que trabajan en esta tecnología que han sido acusados de traición por Rusia en los últimos años. El hombre de 57 años fue arrestado en agosto de 2022. Fuentes de seguridad mencionaron que los hombres enfrentaban "acusaciones extremadamente graves".

12:15 El comercio de Rusia con India casi se duplica

11:47 Putin Invita a Mongolia al Cumbres de BRICS

El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo mongol Uchnaagiin Chürelsuh al inicio de su viaje a Mongolia y le extendió una invitación para asistir a la próxima cumbre del BRICS en Rusia. "Le esperamos", informó Putin a los medios de noticias rusos durante su reunión en la capital Ulaanbaatar. El grupo, compuesto por las principales economías emergentes, liderado por Rusia y China, se reunirá a finales de octubre en Kazán, capital de la república de Tartaristán. Putin mencionó que deseaba discutir la cooperación económica durante su estancia en Mongolia. Se espera que el posible gasoducto Power of Siberia 2, que Rusia espera construir hacia China y pasaría por Mongolia, sea un tema de debate durante la visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rusia Fortalece Defensa Aérea en Belgorod

El ejército ruso ha desplegado sistemas adicionales de defensa aérea en la región de Belgorod, según el ministerio de defensa. La región fronteriza rusa ha sido objetivo de contraataques ucranianos durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia Ataca Infraestructura Ferroviaria

Rusia atacó la infraestructura ferroviaria en varias partes de Ucrania durante la noche, según informes ucranianos. Tanto la región norte de Sumy como la región central-oriental de Dnipropetrovsk resultaron afectadas, anunció la compañía ferroviaria estatal.

10:28 Informe: Cientos de Soldados Ucranianos Amenazados con Cerco cerca de Pokrovsk

En la región de Donetsk, cientos de soldados ucranianos están amenazados por el cerco de las fuerzas rusas, según un informe de "Forbes". Las fuerzas rusas han avanzado hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk, superando a las tropas ucranianas que mantenían una posición entre el pueblo de Memryk y el río Vovcha. Si la 25.ª Brigada de Infantería Ligera con sus vehículos de combate Marder fabricados en Alemania no puede detener al enemigo cerca de Ukrainsk, podría haber un cerco, advirtió el Centro Ucraniano para la Estrategia de Defensa. Se informa que partes de al menos cuatro brigadas ucranianas están siendo rodeadas por los rusos al sur de Pokrovsk. Se dice que una retirada ucraniana ya podría estar en marcha. "Sería sabio que se retiren de la zona antes de que las fuerzas rusas corten sus rutas de suministro y salida", sugirió el equipo de inteligencia proucraniano Conflict Intelligence Team. Aunque la operación cedería 30 millas cuadradas a los rusos, podría salvar batallones enteros de ucranianos en un momento crítico.

10:02 ISW: Rusia Recupera Posiciones Perdidas en Kursk

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas recently han recuperado posiciones perdidas en Kursk. Ahora se encuentran en posiciones cercanas al pueblo de Olgovka, según el ISW. El ISW sugiere que las fuerzas ucranianas se han retirado del asentamiento. Un bloguero militar ruso también escribió que las tropas ucranianas han hecho avances menores cerca de Pogrebki y Malaya Loknya (ambos al noroeste de Sudzha) y que las fuerzas rusas habían abandonado anteriormente sus posiciones dentro de estos asentamientos para evitar el cerco. Además, los ataques ucranianos a los puentes pontoneros rusos sobre el río Seim en la región de Glushkovo continúan.

09:30 ¿Por Qué Mongolia No Detiene a Putin?

Aunque se ha emitido una orden de detención internacional contra Vladimir Putin, Mongolia lo recibe con honores. Esto no se debe solo a la posición de Mongolia entre las grandes potencias de Rusia y China, como señala el corresponsal de ntv Rainer Munz.

09:00 El Jefe de Ukrenergo es Despedido por Fallas de Seguridad

El jefe de la empresa de energía eléctrica estatal ucraniana, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, supuestamente ha sido despedido. La razón es su incapacidad para proteger las instalaciones de energía ante los ataques rusos en aumento. Esto fue anunciado por el broadcaster ucraniano Suspilne, citando fuentes internas de la empresa. La junta supervisora de Ukrenergo votó 4-2 a favor del despido de Kudrytskyi. "Kudrytskyi es acusado de negligencia en el cumplimiento de las directivas anteriores de la autoridad de comando y protección inadecuada de las instalaciones de Ukrenergo", afirmaron las fuentes. Kudrytskyi también está bajo investigación por acusaciones de corrupción.

08:22 Subversión del Evasion del Servicio Militar: Las Autoridades Desmantelan Centenas de Redes Ilícitas

Las autoridades ucranianas han descubierto más de 570 operaciones clandestinas que ayudan a los hombres a eludir el servicio militar desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Según Andrii Demtschenko, portavoz del servicio de frontera estatal, como se informó en "Kyiv Independent", estos grupos ayudan a los hombres ucranianos a huir al extranjero y emitir certificados médicos falsos para eximirlos. Estos servicios cuestan entre 7.000 y 10.000 dólares. A los hombres ucranianos de 18 a 60 años generalmente se les prohíbe salir del país debido al posible alistamiento. En 2024, se descubrieron más de 200 de estas redes.

07:50 Ex-oligarca ruso: los rusos ven la ofensiva de Kursk como 'una catástrofe imprevista'El disidente ruso y ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky encuentra intrigante la respuesta del pueblo ruso a la ofensiva de Ucrania en Kursk. En una entrevista con "Tagesspiegel", expresó que los rusos no ven la avanzada ucraniana como una invasión enemiga, sino como "una catástrofe imprevista". La población está descontenta con la forma en que sus autoridades manejan la situación, lo que ha llevado a una caída en las calificaciones de aprobación de Putin.

07:22 Ucrania: fallecidos infantiles en ataque ruso en SaporizhzhiaSegún informes ucranianos, un ataque ruso en Saporizhzhia, ciudad sudoriental de Ucrania, causó al menos dos fallecidos la noche anterior. Según un posteo de Telegram del gobernador de la óblast de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, fallecieron una mujer de 38 años y un niño de 8. Una mujer de 43 años y una niña de 12 resultaron heridas, y la niña se encuentra en cuidados intensivos. Un edificio municipal resultó parcialmente destruido, y la explosión y los escombros afectaron otros edificios.

06:58 Descubrimiento del sitio de lanzamiento de misiles nucleares por investigadores estadounidensesDos investigadores estadounidenses afirman haber identificado el presunto sitio de lanzamiento del misil nuclear impulsado por Rusia "Invencible", apodado "superarma" por Vladimir Putin en la terminología de la OTAN - SSC-X-9 Skyfall. Conocido como 9M730 Burevestnik, se cree que el misil elude los sistemas de defensa de misiles de EE. UU. Los investigadores, utilizando imágenes satelitales, detectaron un proyecto de construcción cerca de una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares. Este sitio, ubicado a approximately 475 kilómetros al norte de Moscú, se especula que es el sitio de lanzamiento encubierto, con nueve plataformas de lanzamiento bajo construcción. El sitio se reporta adecuado para un sistema de misiles mayor y estacionario, siendo el proyecto actual de la NBA solo Skyfall. Ni el Ministerio de Defensa ruso ni la embajada de Washington respondieron a una solicitud de comentarios.

06:30 Parcial paralización de la refinería de petróleo de Moscú

Después de un incendio causado por un supuesto ataque con drone ucraniano, la refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft ha detenidopartialment sus operaciones, según informó Reuters citando fuentes no identificadas. La unidad Euro+, responsable de aproximadamente la mitad de la capacidad de la refinería, ha sido temporalmente detenida. Se espera que las operaciones de la planta reinicien dentro de cinco a seis días después de las reparaciones. La planta de Moscú manejó 11,6 millones de toneladas de crudo en 2021, según Reuters. La medida en que los daños en la instalación afectarán la capacidad de refinación sigue incierta.

05:58 Ex-oligarca ruso: el enfoque del Oeste extiende el reinado de Putin

El disidente ruso y ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica la forma en que los gobiernos occidentales manejan Rusia. En una entrevista con "Tagesspiegel", Khodorkovsky argumenta que el Oeste comete "varios errores estratégicos" que prolongan el mandato de Putin. "El Oeste debe declarar públicamente la guerra a los tomadores de decisiones", dijo, fundador de la prohibida organización de oposición "Fundación Abierta Rusia". Él discrepa firmemente de etiquetar a Rusia misma como un adversario y equiparar a los tomadores de decisiones con la población. En cuanto a la guerra de Ucrania, Khodorkovsky afirma: "Si el Oeste hubiera actuado durante el inicio de la guerra total en febrero de 2022 como lo hace actualmente, el conflicto ya habría terminado".

04:13 Zelensky: recuperar la planta nuclear de Zaporizhzhia es altamente peligroso

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anuncia una reunión con el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Kyiv. La reunión tendrá lugar después de la visita de Grossi a la central nuclear de Zaporizhzhia, como mencionó Zelenskyy en un video de redes sociales. Desafortunadamente, Zelenskyy explica que Ucrania no puede recuperar el control de la planta en este momento, ya que no ve oportunidades beneficiosas en el campo de batalla y las que existen son arriesgadas. Grossi tuiteó anteriormente sobre su viaje a la planta para continuar el apoyo y prevenir una catástrofe nuclear. Desde el inicio de la invasión de 2022, la mayor planta nuclear de Europa ha estado bajo control ruso. Ambos bandos se acusan mutuamente de atacar la instalación.

02:27 Gobernador: misiles rusos matan al menos a uno en Dnipro

Al menos una persona muere y otras tres resultan heridas en un ataque con misiles rusos en Dnipro, la ciudad central de Ucrania, según el gobernador de la región, Serhiy Lysak, a través de Telegram. Varios edificios residenciales en un distrito de la ciudad sufrieron daños en el ataque. Sin embargo, no hay confirmación independiente de la información.

23:55 Zelensky busca aprobación para armas de largo alcance, señala a Alemania

Lejos del campo de batalla, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vuelve a abogar por armas de largo alcance durante una reunión con el primer ministro holandés Dick Schoof en Zaporizhzhia. Además de la autorización para strikes contra objetivos en el interior de Rusia, se necesita la entrega de estos misiles, enfatiza Zelenskyy en el sur de Ucrania. Aunque Rusia controla partes de la región de Zaporizhzhia, no ha tomado la capital regional. Discutieron sobre nuevos sistemas de misiles Patriot, aviones, municiones y equipos, nuevas sanciones contra Rusia y la prevención de que Rusia establezca nuevos frentes en Ucrania, según Zelenskyy. Con la esperanza de obtener la aprobación de las armas de largo alcance, Zelenskyy nombra a EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania. A pesar de que Kyiv parece más optimista hoy, Zelenskyy no proporciona más detalles.

22:13 Kyiv discute con Mongolia sobre alojar a Putin

21:59 Putin Desafía el Mandato de Detención Internacional en Mongolia

El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por una guardia de honor de Mongolia a pesar de un mandato de detención de la Corte Penal Internacional (CPI). Ucrania prometió colaborar con socios para imponer "consecuencias" a Mongolia en la noche. La CPI emitió el mandato contra Putin por la supuesta deportación ilegítima de niños ucranianos durante el conflicto ucraniano. Ucrania, junto con naciones occidentales y activistas de derechos humanos, exige la implementación del mandato. Putin fue saludado por una guardia de honor en el aeropuerto de Ulaanbaatar hoy, antes de asistir a celebraciones que conmemoran el 85º aniversario de la victoria soviética y mongola sobre Japón. Se ha programado una reunión con el presidente mongol Uchnaa Khurelsukh.

21:48 Informe: Ucrania Utiliza el Dron 'Palianytsia' contra un Blanco en Crimea

El ejército ucraniano aparentemente utilizó por primera vez el drone de cohetes ucraniano diseñado "Palianytsia" contra un objetivo militar en la península de Crimea controlada por Rusia, según Ukrainska Prawda, un periódico ucraniano. El nombre del drone probablemente tiene un propósito, ya que "Palianytsia" es un término que utilizan los ucranianos para referirse a soldados o saboteadores rusos. Desde que comenzó la invasión rusa integral, los ucranianos han utilizado este término.

