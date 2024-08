- El número de insolvencias vuelve a aumentar a dos dígitos

En Alemania, el número de insolvencias empresariales regulares está aumentando nuevamente a un ritmo más rápido. Según cifras preliminares, en julio se presentaron un 13,5 por ciento más de procedimientos ante los tribunales en comparación con el año anterior, según informó la Oficina Federal de Estadística. En junio, por primera vez en meses, se registró un aumento de un dígito del 6,3 por ciento.

Aún no está claro si todas las insolvencias presentadas darán lugar a un procedimiento que se incluirá en las estadísticas oficiales. Según estos resultados finales, en mayo se solicitaron 1.934 insolvencias empresariales. Esto fue un 30,9 por ciento más que en mayo de 2023.

Los acreedores están preocupados por 3.400 millones de euros, en comparación con los 4.000 millones de euros de hace un año. Los procedimientos han disminuido así en promedio. Las empresas del sector de transporte y almacenamiento son las más afectadas. También son frecuentes las insolvencias de agencias de empleo y empresas de construcción.

Según el Instituto Ifo de Investigación Económica, los actuales registros de julio afectan principalmente a empresas industriales. El significativo aumento en el número de insolvencias afecta a todos los sectores, pero es particularly strong in industry: After 100 industrial companies filed for insolvency in June, 145 did so in July.

Las tasas de insolvencia en aumento podrían potencialmente llevar a un aumento en el número de quiebras empresariales. A pesar de que las cifras preliminares indican un aumento en los procedimientos, no todas las insolvencias presentadas pueden terminar en quiebras.

Dado la tendencia actual, el potencial de quiebras empresariales debido a las insolvencias es una creciente preocupación en varios sectores, particularly in industries.

