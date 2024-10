El nuevo jugador de la DFB en el último minuto

Borussia Mönchengladbach sigue en su mala racha al no sumar puntos en su partido contra Augsburg, a pesar de que la inclusión de Kleindienst en la selección nacional contribuyó con un gol. Por otro lado, Augsburg puede celebrar tras lograr una victoria importante que les ayuda a salir de la zona de peligro en la Bundesliga.

Augsburg ganó su encuentro de la Bundesliga al vencer a Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0). El equipo de Jess Thorup consiguió su primera victoria de la temporada en la sexta jornada después de luchar con solo cuatro puntos en sus primeros cinco partidos.

Keven Schlotterbeck (39.) y el suplente Alexis Claude-Maurice (65.) anotaron para Augsburg, mientras que Kleindienst (72.) solo pudo reducir la ventaja para Gladbach a pesar de su próxima convocatoria para la selección nacional. La victoria colocó a Augsburg por encima de Gladbach en la tabla, lo que hizo que Gladbach mirara hacia la parte inferior después de cuatro derrotas consecutivas en sus primeros seis partidos.

Ambos equipos tuvieron que lidiar con lesiones. Augsburg ingresó a Steve Mounie en lugar del lesionado Ruben Vargas, mientras que el entrenador de Gladbach, Gerardo Seoane, introdujo a Tomas Cvancara en lugar de Nathan Ngoumou. Aparte de estos cambios, los equipos mantuvieron sus alineaciones mayoritarias.

Sin embargo, Augsburg rompió con un patrón recurrente. A diferencia de los primeros 15 minutos de sus partidos anteriores, Augsburg no sufrió en los primeros 15 minutos y fue ganando en confianza en sus ataques.

Pocas ocasiones peligrosas al principio

Solo hubo intentos inofensivos de Dimitrios Giannoulis (18.) y Phillip Tietz (19.) que mantuvieron a los aficionados de Gladbach esperando más de media hora antes de ver un tiro peligroso. El tiro esperado llegó de Kleindienst (31.), pero no pudo encontrar el objetivo debido a una gran distancia. Momentos después, aprendió una lección dura de Schlotterbeck, whose audacious attempt at a rebound incredibly soared into the top corner.

La primera mitad sin incidentes pareció dar un nuevo mandato a ambos equipos: Cvancara (47.) y Kleindienst (63.) casi capitalizaron oportunidades para Gladbach, mientras que Giannoulis (54.) estuvo cerca para Augsburg. Claude-Maurice selló el gol poco después de entrar, y Kleindienst acortó la brecha con un cabezazo bien dirigido desde un corner.

