El nuevo hombre del Bayern es el nuevo héroe del fútbol francés.

Michael Olise juega para Francia en los Juegos Olímpicos: El nuevo fichaje de FC Bayern Munich mete al equipo tricolor en la final - y tal vez incluso más lejos. Su entrenador, una verdadera leyenda del fútbol, alaba al jugador de 53 millones de euros.

Antes del torneo de fútbol olímpico, el entrenador de Francia, Thierry Henry, había bromeado que "no recibía tantos balones en la escuela desde hace tiempo". Con Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Mathys Tel - había muchas opciones para el antiguo crack del mundo. Al menos: Michael Olise, la compra de 53 millones de euros de FC Bayern, estaba permitido - y ha encantado a la Grande Nation hasta ahora.

Antes de la final del viernes (6 pm) contra España, Olise es el héroe celebrado del equipo tricolor, con las esperanzas de la misión dorada de Francia descansando en el nuevo residente de Múnich. "Michael ha vuelto a hacer la diferencia. Hace cosas bastante extraordinarias con el pie", había alabado Henry después de la victoria por 3-1 en tiempo extra en las semifinales contra Egipto.

"Puede pasar, puede marcar"

Olise, agregó el entrenador, mirando los dos goles del torneo y cuatro asistencias hasta ahora, es "un jugador muy importante para nosotros. Puede pasar, puede marcar, tiene una muy buena comprensión del espacio. Sabe cómo presionar".

En Múnich, se darán palmaditas en la espalda por tales elogios para el jugador de 22 años. El director deportivo Max Eberl y el director deportivo Christoph Freund habían hecho todo lo posible para llevar a su "jugador soñado" del club de la Premier League Crystal Palace al campeón alemán de la liga.

El extremo Olise, enfatizó Eberl, es "un jugador que marca la diferencia. Queremos nuevos impulsos en nuestro equipo, nueva energía, nuevas ideas - jugadores como Michael Olise representan eso. Para jugadores como él, los aficionados vienen al estadio". El Bayern equipó a su nueva joya, que era codiciada por muchos otros clubes de primera y, según Eberl, "rápido, astuto, goleador y muy versátil en ataque", con un contrato de cinco años hasta 2029.

"Estamos contentos cuando está con nosotros"

Los compañeros de equipo de Bayern han tenido a su nuevo colega, que marcó diez goles y seis asistencias en 19 partidos para Crystal Palace la temporada pasada, en su punto de mira. "Tiene mucha calidad y está haciendo muy bien en los Juegos Olímpicos. Estamos todos contentos cuando está con nosotros", dijo Jamal Musiala en el AZ y el Munich Merkur/tz.

Olise se espera en Múnich inmediatamente después del torneo. No quiere un descanso más largo para adaptarse a Bayern lo antes posible. El campeón récord es "un gran desafío, y exactly that's what I was looking for. I want to win as many titles as possible in the coming years." But first, he wants to win the Olympic title.

