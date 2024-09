El nuevo gerente del Bayern tiene la intención de ascender a cumbres sin precedentes.

Gordon Herbert, el recientemente nombrado entrenador de Bayern Munich, tiene como objetivo repetir su éxito con el equipo nacional alemán. En la EuroLeague, se encuentra con varios de sus compañeros del Mundial y tiene estrategias específicas para "cerdos" y "caballos de raza".

Después de lograr sobrevivir a su retiro en Finlandia durante solo tres días, Herbert rápidamente asumió su nuevo cargo en Bayern Munich después del revés olímpico. "Realmente sintió bien comenzar de nuevo", compartió el canadiense, conocido por su insaciable hambre de más. Al llegar al Isar, reveló una ambiciosa meta.

"Mi objetivo es mantener el título alemán y avanzar a las semifinales de la EuroLeague", declaró en su conferencia de prensa. Tales declaraciones son territorio conocido para Herbert. Al asumir el cargo de entrenador nacional en 2021, abogó por tres medallas en tres años, una afirmación que fue recibida con risas. Sin embargo, calló a sus críticos al obtener el bronce en los Campeonatos Europeos, el oro en el Mundial y perder narrowly una medalla olímpica tres semanas antes.

El equipo de Munich sin duda se beneficiará con alguien como él. Desde que fijaron su mirada en la supremacía europea, Bayern Munich se convirtió en el primer equipo alemán en clasificarse para los playoffs de la EuroLeague en 2021 y 2022. Desafortunadamente, terminaron en el puesto 15 en las dos últimas rondas principales, buscando mejorar bajo Herbert.

Cerdos y Caballos de raza

La ambición de Herbert de lograr algo extraordinario con Bayern Munich fue evidente desde el principio. Ya había programado su primera sesión de entrenamiento en Munich para el 15 de agosto, solo ocho días después del partido por la medalla de bronce en París. Esta "dedicación" no es desconocida para los atletas profesionales, especialmente aquellos en el bloque alemán prominente en el que Herbert confía.

En Munich, el canadiense de 65 años, whose contract spans until 2026, will reunite not only with Niels Giffey and Andreas Obst but also with Oscar da Silva and Johannes Voigtmann, whom he knows well from the national team. The sole exception is Isaac Bonga, who now plays for Partizan Belgrade in the EuroLeague. "La transición se vuelve significativamente más suave", reported Herbert: "When they joined last week, things began moving faster. I believe this is a massive advantage."

While Herbert acknowledged that working with the club differed slightly from working with a national team, he still employed his typical role distribution strategy in Munich. He was discussing "cerdos" and "caballos de raza" – "Es esencial en los deportes de equipo que los 'cerdos', los jugadores de apoyo, no aspiren a ser superestrellas", explicó. "Sin embargo, es incluso más crucial que tus jugadores principales, los 'caballos de raza', realicen sus tareas de 'cerdo'".

Identifying the players best suited for each role in this exceptionally talented Bundesliga squad remains to be seen. Herbert still has three weeks until the season commences. His debut is slated for September 20 against the Niners Chemnitz. On October 3, Bayern will inaugurate their new SAP Garden against Real Madrid's illustrious lineup in the EuroLeague.

